Thủ tướng Thái Lan Charnvirakul bác bỏ khả năng cải tổ nội các

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 13/9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định chưa có dấu hiệu cải tổ nội các, đồng thời bác bỏ khả năng Chính phủ có “thỏa thuận ngầm” với đảng Kla Tham sau khi các nghị sỹ của đảng đối lập này ủng hộ dự luật ngân sách năm tài khóa 2027.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Anutin cho biết các bộ trưởng hiện tập trung thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với hệ thống công chức và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Ông cho rằng việc một số nghị sỹ đối lập ủng hộ dự luật ngân sách cho thấy các đề xuất của chính phủ phù hợp với lợi ích chung, đồng thời khẳng định nếu chính phủ thực hiện tốt các chính sách vì người dân, các nghị sỹ, kể cả phe đối lập, sẽ ủng hộ.

Về khả năng đảng Kla Tham gia liên minh cầm quyền, Thủ tướng Anutin cho biết hai bên chưa thảo luận vấn đề này. Theo ông, việc đảng Kla Tham ủng hộ dự luật ngân sách trước hết thể hiện lập trường đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích đảng phái.

Dự luật ngân sách năm tài khóa 2027, trị giá 3.788.000 tỷ baht (khoảng 114,5 tỷ USD), được Hạ viện thông qua ngày 10/9 với 338 phiếu thuận, 144 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Đáng chú ý, 56 nghị sỹ đảng Kla Tham bỏ phiếu ủng hộ, trong khi các đảng đối lập chủ chốt, trong đó có đảng Nhân dân, bỏ phiếu chống.

Dự luật tiếp tục được Thượng viện thông qua ngày 11/9 với 145 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Thủ tướng Anutin cho biết một số chỉ số kinh tế, trong đó có xuất khẩu, dự trữ ngoại hối, tăng trưởng, đầu tư nước ngoài và việc làm, đã cải thiện kể từ khi chính phủ hiện nay lên nắm quyền, song thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết./.

Thủ tướng Thái Lan vạch ra 5 ưu tiên nhằm tăng năng lực lực lượng không quân Ông Anutin Charnvirakul vạch ra 5 ưu tiên cho lực lượng bao gồm mua sắm máy bay chiến đấu tấn công, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay không người lái có vũ trang.