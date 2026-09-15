Google triển khai công nghệ xác định độ tuổi người dùng tại Canada

Google sẽ bắt đầu triển khai tại Canada công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ước tính độ tuổi người dùng, qua đó phát hiện các tài khoản có thể thuộc về người dưới 18 tuổi và áp dụng thêm các biện pháp bảo vệ.



Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong thông báo ngày 14/9, Google cho biết mô hình ước tính tuổi sử dụng công nghệ học máy để phân tích các thông tin gắn với tài khoản, như nội dung tìm kiếm hoặc các nhóm video được xem trên YouTube.



Nếu hệ thống xác định người dùng có thể chưa đủ 18 tuổi, tài khoản sẽ được điều chỉnh để bổ sung các biện pháp bảo vệ, trong đó có việc hạn chế một số nội dung được đề xuất.

Trường hợp xác định nhầm người trưởng thành là trẻ vị thành niên, người dùng có thể xác minh tuổi bằng giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc ảnh chân dung.



Bà Jeanette Patell, Giám đốc phụ trách quan hệ chính phủ và chính sách công của Google Canada, cho biết công nghệ này sẽ được triển khai từng bước trong những ngày tới.

Google sẽ theo dõi quá trình thực hiện trước khi quyết định mở rộng phạm vi áp dụng. Theo bà, công ty không thu thập thêm thông tin mới mà chỉ sử dụng những dữ liệu vốn đã gắn với tài khoản người dùng.



Google cho rằng công nghệ ước tính độ tuổi đang được sử dụng ngày càng phổ biến, song không ủng hộ một hệ thống xác định tuổi chung cho tất cả các nền tảng.

Theo công ty, trách nhiệm này nên thuộc về từng nhà cung cấp dịch vụ, nhà phát triển ứng dụng hoặc nhà xuất bản, do họ hiểu rõ hơn về người dùng và dịch vụ của mình.



Đây là động thái mới nhất của Google trong bối cảnh Canada và nhiều nước đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Meta trước đó cũng đã sử dụng AI tại Canada để phát hiện người dùng chưa đủ tuổi và chuyển họ sang tài khoản dành cho thanh thiếu niên. Chính phủ Canada trình Dự luật C-34 về an toàn kỹ thuật số.

Dự luật chưa trở thành luật này đề xuất yêu cầu các nền tảng mạng xã hội ít nhất tạm thời chặn quyền truy cập của trẻ em dưới 16 tuổi.



Nhiều quốc gia khác cũng đang triển khai hoặc xem xét các biện pháp tương tự. Australia từ tháng 12/2025 đã áp dụng giới hạn độ tuổi đối với mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng thực hiện biện pháp hợp lý để ngăn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng dịch vụ.

Tại Anh, pháp luật quy định nhiều phương thức xác minh độ tuổi, trong đó có ước tính tuổi qua khuôn mặt, sử dụng danh tính số, thẻ tín dụng, nhà mạng di động hoặc ngân hàng./.

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