Nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 16/9

Kể từ 0 giờ ngày 16/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Sau gần hai năm duy trì cho việc chuyển đổi, mạng 2G tại Việt Nam sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào tháng 9/2026, đòi hỏi người dùng phải có thiết bị hỗ trợ VoLTE và chính thức khép lại công nghệ di động đã được sử dụng trong hơn ba thập kỷ.

Giữa tháng 7/2026, một số thuê bao di động bắt đầu nhận được tin nhắn thông báo bật chế độ cuộc gọi 4G/5G hoặc VoLTE. Nhà mạng khuyến nghị người dùng kiểm tra, kích hoạt tính năng trên điện thoại để tránh gián đoạn dịch vụ thoại khi tắt mạng 2G.

Trước đó, theo quy hoạch băng tần của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), từ ngày 16/10/2024, doanh nghiệp viễn thông đã dừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM (2G), trừ một số khu vực đặc biệt như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK. Người dùng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G buộc phải chuyển sang thiết bị từ 3G trở lên để sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, mạng 2G sau đó chưa được tắt ngay mà tiếp tục duy trì thêm hai năm nhằm hỗ trợ nhóm đang dùng điện thoại 3G, 4G đời cũ chưa có tính năng thoại trên nền LTE (VoLTE). Khoảng chuyển tiếp này giúp người dùng có thêm thời gian nâng cấp thiết bị hoặc chuyển đổi dịch vụ.

VoLTE là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G mà không cần chuyển xuống 2G. Công nghệ giúp rút ngắn thời gian kết nối cuộc gọi, cải thiện chất lượng âm thanh, đồng thời người dùng vẫn có thể truy cập Internet tốc độ cao trong khi gọi điện.

Đối với đa số smartphone chính hãng được bán trong vài năm gần đây, VoLTE đã được tích hợp sẵn và kích hoạt mặc định. Tuy nhiên, một số mẫu đời cũ hoặc máy xách tay có thể không hỗ trợ hoặc chưa được kích hoạt. Có nghĩa, mỗi khi có cuộc gọi đến hoặc đi, điện thoại sẽ chuyển về chế độ mạng 2G để thực hiện. Do đó, sau khi tắt mạng 2G, điện thoại không hỗ trợ VoLTE, hoặc có nhưng chưa kích hoạt tính năng này có thể không thực hiện và nhận được cuộc gọi, dù vẫn có thể truy cập Internet bằng mạng 4G.

Việc tắt hoàn toàn 2G sẽ không ảnh hưởng đến số đông, bởi đa số người dùng đã chuyển sang điện thoại hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi kéo dài gần hai năm qua. Tuy nhiên, để tránh bị gián đoạn dịch vụ sau khi 2G dừng hoạt động, người dùng được khuyến nghị kiểm tra điện thoại hỗ trợ VoLTE hay không và bật tính năng Cuộc gọi 4G/5G (VoLTE) trong phần cài đặt mạng di động.

Nếu thiết bị không hỗ trợ VoLTE, người dùng cần nâng cấp lên điện thoại mới. Trường hợp không xác định được thiết bị có tương thích không, người dùng có thể liên hệ tổng đài hoặc cửa hàng giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ kiểm tra. Với những người vẫn muốn sử dụng điện thoại phím bấm, có thể lựa chọn các mẫu feature phone hỗ trợ 4G và VoLTE thay vì nhất thiết phải chuyển sang smartphone.

Bên cạnh thiết bị, người dùng cũng nên kiểm tra SIM. Nếu SIM chưa hỗ trợ 4G/5G, cần liên hệ nhà mạng để được hướng dẫn chuyển đổi.

Mạng 2G được thương mại hóa trên thế giới năm 1991, trước khi có mặt tại Việt Nam năm 1993, khi nhà mạng MobiFone bắt đầu hoạt động. Sau hơn 30 năm, thế hệ mạng di động này được đánh giá "đã hoàn thành sứ mệnh."

Việc dừng 2G nhằm giải phóng và tái sử dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ di động mới, qua đó giúp các nhà mạng có thêm tài nguyên để phát triển 5G, 6G và mở rộng chất lượng vùng phủ. Ngoài 2G, mạng 3G dự kiến tiếp tục được dừng từ tháng 9/2028.

Sau khi 2G được tắt sóng, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng phục vụ công nghệ này sẽ từng bước được tái quy hoạch, dành cho 4G, 5G và các mạng di động thế hệ tiếp theo./.

Dừng sóng 2G, nhà mạng viễn thông tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi 4G Việc tắt sóng 2G là một bước tiến quan trọng để Việt Nam thực hiện mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm phổ cập mạng di động 4G, 5G.

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