Lào Cai từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thêm trải nghiệm thuận tiện cho du khách và tăng hiệu quả quản lý điểm đến, Lào Cai đang thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch theo hướng đồng bộ và lấy người dân, doanh nghiệp, du khách làm trung tâm.

Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh gắn với quảng bá, xúc tiến du lịch và phát triển kinh tế số du lịch giai đoạn 2026-2030 được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành xác định nhiều mục tiêu cụ thể, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Theo kế hoạch, chuyển đổi số được xác định không chỉ là việc đưa các hoạt động du lịch lên môi trường trực tuyến, mà còn hướng tới thay đổi phương thức quản lý, kinh doanh, quảng bá và tổ chức trải nghiệm. Trọng tâm là tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, phát triển hạ tầng số và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ du lịch thông minh.

Một trong những nhiệm vụ được Lào Cai ưu tiên là xây dựng nền tảng hạ tầng phục vụ du lịch số. Tỉnh sẽ tăng cường phát triển mạng Internet tốc độ cao, ưu tiên phủ sóng 5G tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và du khách tiếp cận các dịch vụ số thuận lợi hơn.

Trong giai đoạn 2026-2027, Lào Cai đặt mục tiêu số hóa 30% tài nguyên du lịch đủ điều kiện và tích hợp trên nền tảng bản đồ số, Cổng thông tin du lịch tỉnh và quốc gia. Cùng với đó, 90% khu, điểm du lịch trọng điểm được ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành; tỷ trọng kinh tế số trong lĩnh vực du lịch đạt tối thiểu 15%.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng Thư viện dữ liệu số du lịch Lào Cai, từng bước hình thành hệ thống giám sát, phân tích và hỗ trợ điều hành du lịch thông minh. Đây được xem là cơ sở để dữ liệu về tài nguyên, điểm đến và hoạt động du lịch được tập trung, kết nối, phục vụ công tác quản lý cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản phẩm.

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là 100% tài nguyên du lịch đủ điều kiện được số hóa; ít nhất 70% cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số trong quản trị và kinh doanh. Toàn bộ các khu, điểm du lịch trọng điểm được kết nối Internet băng rộng ổn định và phấn đấu phủ sóng 5G tại những khu vực có điều kiện. Tỷ trọng kinh tế số trong lĩnh vực du lịch phấn đấu đạt tối thiểu 20%, với tốc độ tăng trưởng bình quân 25%/năm.

Đưa công nghệ vào hành trình khám phá

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là việc Lào Cai định hướng ứng dụng các công nghệ mới trực tiếp vào trải nghiệm của du khách. Những tài nguyên, điểm đến tiêu biểu sẽ được tăng cường số hóa bằng các hình thức trực quan, giúp người dùng có thể tìm hiểu và khám phá điểm đến ngay trên môi trường số.

Tỉnh dự kiến phát triển các tour thực tế ảo VR 360 độ, video 3D đối với Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đỉnh Fansipan, hồ Thác Bà, đền Bảo Hà. Cùng với đó là phát triển trợ lý du lịch ảo, bản đồ số và các công cụ gợi ý lịch trình tự động.

Việc kết hợp công nghệ với tài nguyên du lịch được kỳ vọng tạo thêm phương thức tiếp cận điểm đến. Du khách có thể tìm kiếm thông tin, lựa chọn hành trình và tiếp cận các giá trị văn hóa, cảnh quan thông qua những nền tảng số thuận tiện hơn.

Hạ tầng kết nối cũng được đặt song song với phát triển sản phẩm số. Lào Cai ưu tiên phát triển 4G/5G tại Khau Phạ, Mù Cang Chải, Y Tý, cao nguyên Bắc Hà, vùng hồ Thác Bà và các khu, điểm du lịch trọng điểm. Khi khả năng kết nối được cải thiện, những dịch vụ dựa trên nền tảng số sẽ có thêm điều kiện để triển khai và mở rộng.

Du khách trên đỉnh Fansipan. (Ảnh: TTXVN)

Số hóa văn hóa, mở rộng không gian quảng bá

Chuyển đổi số trong du lịch Lào Cai không chỉ tập trung vào quản lý và dịch vụ mà còn hướng tới việc đưa các giá trị văn hóa bản địa lên môi trường số. Tỉnh sẽ số hóa những giá trị như Xòe Thái, Khèn Mông, Lễ cấp sắc của người Dao, đồng thời nghiên cứu trình diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ 3D Mapping tại Sa Pa, Nghĩa Lộ.

Bên cạnh đó, các mô hình gắn công nghệ với hoạt động du lịch và thương mại cũng được nhân rộng, như “Tuyến phố du lịch không dùng tiền mặt," “Hội chợ du lịch số," “Chợ phiên thanh toán số." Tại các homestay, công nghệ AI được định hướng ứng dụng để cung cấp thông tin đa ngôn ngữ, hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Trong hoạt động quảng bá, xúc tiến, Lào Cai sẽ tăng cường hiện diện trên các nền tảng số, mạng xã hội và các trang đặt phòng trực tuyến. Tỉnh cũng hướng tới hợp tác với KOLs, travel bloggers và các nhà sáng tạo nội dung nhằm lan tỏa hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương.

Nếu hoạt động quảng bá truyền thống chủ yếu cung cấp thông tin một chiều, việc khai thác các nền tảng số mở ra khả năng tiếp cận du khách theo nhiều phương thức và trên nhiều kênh khác nhau. Hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch và những giá trị văn hóa có thể được giới thiệu trực tiếp đến các nhóm khách thông qua các nền tảng mà họ thường xuyên sử dụng.

Cùng với quảng bá, dữ liệu cũng được xác định là công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả phát triển du lịch. Lào Cai sẽ ứng dụng công nghệ Big Data để phân tích thị trường, hành vi và xu hướng chi tiêu của du khách. Những dữ liệu này có thể hỗ trợ quá trình xây dựng sản phẩm, lựa chọn thị trường và điều chỉnh hoạt động quảng bá phù hợp hơn.

Từ số hóa tài nguyên, phát triển hạ tầng kết nối đến ứng dụng công nghệ trong trải nghiệm, quản lý và xúc tiến, Lào Cai đang từng bước xây dựng nền tảng cho một hệ sinh thái du lịch thông minh. Điểm đến không chỉ được số hóa về thông tin mà còn hướng tới hình thành chuỗi dịch vụ có khả năng kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách.

Định hướng này đồng thời mở rộng mối liên kết giữa du lịch với nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các giá trị văn hóa bản địa. Khi những nguồn tài nguyên này được tích hợp trên môi trường số, không gian quảng bá và tiếp cận thị trường cũng được mở rộng.

Với các mục tiêu được phân chia theo từng giai đoạn đến năm 2030, chuyển đổi số đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng để Lào Cai nâng cao chất lượng du lịch. Từ một ngành dựa nhiều vào tài nguyên và trải nghiệm trực tiếp, du lịch địa phương đang hướng tới mô hình kết hợp giữa tài nguyên, dữ liệu và công nghệ, tạo thêm tiện ích cho du khách, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến./.

Lào Cai xây dựng các mô hình du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn Giai đoạn 2026-2030, Lào Cai dự kiến lựa chọn, hỗ trợ xây dựng 7-10 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên các vùng sản xuất đặc trưng, OCOP, làng nghề và du lịch cộng đồng.