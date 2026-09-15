Quýt hồng Đồng Tháp - từ vườn cây đến sản phẩm du lịch nông nghiệp

Quýt hồng là một trong những sản vật nổi tiếng của Đồng Tháp. Những năm gần đây, bên cạnh sản xuất và tiêu thụ trái cây, nhiều nhà vườn đã mở cửa đón khách, đưa không gian trồng quýt trở thành điểm tham quan, trải nghiệm.

Mô hình này góp phần đa dạng hóa hoạt động kinh tế của nhà vườn và tạo thêm giá trị cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Thủ phủ quýt hồng Đồng Tháp tập trung tại 3 xã Hòa Long, Lai Vung và Phong Hòa trên diện tích hơn 220ha. Mỗi năm, các vườn quýt hồng Đồng Tháp đều mang đến thu nhập cao từ việc bán trái cho người dân chưng vào dịp Tết Nguyên đán.

Thời gian gần đây, tại các nhà vườn, khi trái quýt chín mọng vàng ươm, nông dân Đồng Tháp kết hợp mở cửa vườn làm điểm du lịch tham quan vào dịp trước Tết.

Trải nghiệm mùa quýt chín

Mùa quýt hồng cũng là thời điểm các điểm tham quan tại Lai Vung nhộn nhịp hơn. Khi những trái quýt chuyển từ màu xanh sang vàng cam, các khu vườn trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để tham quan và chụp ảnh.

Mùa quýt hồng thường thu hút khách nhất vào thời gian trước Tết Nguyên đán.

Hoạt động tại các vườn cũng được mở rộng hơn so với việc chỉ tham quan và chụp ảnh. Tùy từng điểm, du khách có thể đi xuồng quanh vườn, tìm hiểu một số công đoạn chăm sóc cây như giâm cành, chiết nhánh, ươm cây; thưởng thức các món ăn, đồ uống sử dụng nguyên liệu từ quýt và mua các sản phẩm đặc trưng về làm quà.

Khi đến tham quan vườn quýt hồng Cường Thịnh, tại xã Hòa Long, Đồng Tháp, khu khách sẽ được điểm du lịch này đón khách từ đầu lối vào bằng xuồng, một điểm nhấn đầu tiên cho du khách. Và mỗi vị khách trong đoàn sẽ được chủ vườn “khoản đãi” bằng 1 ly nước ép quýt hồng cùng trái cây đặc trung của vườn là quýt hồng.

Cây quýt không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp mà còn trở thành nội dung của một trải nghiệm du lịch. Du khách được nhìn thấy vườn cây, tìm hiểu quá trình chăm sóc và trực tiếp tiếp cận với sản phẩm ngay tại nơi sản xuất.

Việc kết hợp sản xuất với du lịch giúp nhà vườn có thêm cách thức giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Thay vì chỉ bán quả sau thu hoạch, người trồng quýt có thể cung cấp thêm dịch vụ tham quan, trải nghiệm và các sản phẩm chế biến từ quýt.

Vườn quýt hồng Hai Kiệt (xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Quýt hồng Đồng Tháp cũng đang được khai thác theo hướng đa dạng hóa sản phẩm. Bên cạnh quả tươi, quýt còn được sử dụng để chế biến như ép dầu, sấy vỏ; những quả không đạt tiêu chuẩn cũng có thể được phân loại, chế biến và tiêu thụ, qua đó góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm.

Hướng phát triển du lịch nông nghiệp

Từ những vườn quýt hồng, các địa phương đang hình thành sản phẩm du lịch gắn trực tiếp với thế mạnh nông nghiệp của địa phương. Đây cũng phù hợp với định hướng chung của Đồng Tháp trong việc phát triển du lịch dựa trên sản vật, cảnh quan và văn hóa nông nghiệp.

Năm 2026, ngành du lịch Đồng Tháp tiếp tục xác định du lịch nông nghiệp là một hướng phát triển quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 106 điểm du lịch gắn với hoạt động nông nghiệp, cộng đồng và làng nghề, trong đó các vườn cam, quýt ở Hòa Long và Lai Vung là một nhóm điểm tham quan tiêu biểu.

Kể từ khi du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp được đưa vào các hoạt động phát triển kết hợp kinh tế, làm nên hiệu ứng kinh tế kép vùng nông thôn, hoạt động tham quan, du lịch đã tạo ra hiệu quả kinh tế nhất định, làm tăng giá trị sản phẩm trái cây có múi, nhất là đặc sản quýt hồng và các sản phẩm đặc trưng.

Hiện nay, nhiều nhà vườn đã có sự đổi mới rõ rệt, đầu tư nâng cấp diện mạo từng điểm. Nhiều điểm đã tăng cường trang trí cảnh quan, chỉnh trang đường nội bộ, xây dựng nhà chờ, nhà vệ sinh đạt chuẩn; bổ sung các dịch vụ trải nghiệm đa dạng như: giâm cành, chiết nhánh quýt, làm nông, bơi xuồng, câu cá, làm mứt quýt, và cả cách ủ rượu quýt hồng./.

Quýt hồng Lai Vung vào mùa Tết, nhà vườn kỳ vọng giá cao Quýt hồng được trồng chủ yếu tại xã Lai Vung, Hòa Long và Phong Hòa (huyện Lai Vung cũ) với diện tích hơn 220 ha, hiện, tại các vườn quýt hồng, quả bắt đầu chín, chuyển từ màu xanh sang màu vàng cam.