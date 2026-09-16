Các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ

Trưa 16/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 1759/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa về việc khẩn trương triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ trên các sông.

Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Lèn và sông Bưởi đang lên.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thuộc các tỉnh nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; khẩn trương triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường lực lượng, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/T-BNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ.

Các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ,” đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo./.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương Tính đến 8 giờ ngày 16/9, mưa lũ đã làm hơn 1.068 ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; 1.251 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1 nhà bị sập.

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