Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong hang giữa mưa lớn ở Phú Thọ

Tại tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 14-16/9, trên địa bàn xã Dũng Tiến xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập cục bộ, sạt lở đất, thiệt hại về hoa màu và giao thông. Đáng chú ý, 3 người dân bị mắc kẹt trong hang Rút, khu vực thung Mư, thôn Đông Tiến, được các đơn vị chức năng giải cứu đưa về nhà an toàn.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Dũng Tiến, khoảng từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 14/9, anh Hà Công Tú (sinh năm 1986), trú tại thôn Đông Tiến; anh Quách Đức Quyền (sinh năm 1983) tạm trú tại thôn Đông Tiến và anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1988) trú tại thôn Đông Tiến, di chuyển vào khu vực vườn keo tại thung Mư, sau đó tiếp tục đi vào hang Rút.

Khu vực cửa hang có lối vào hẹp, chỉ đủ cho một người di chuyển, trong khi phía bên trong có những khoảng không gian rộng. Do mưa lớn kéo dài, nước từ các khe, suối dồn về làm ngập khu vực cửa hang. Đến sáng 16/9, cả 3 người vẫn chưa trở ra, nghi đang mắc kẹt bên trong hang.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Trưởng thôn Đông Tiến vào sáng 16/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Dũng Tiến cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình và tham vấn ý kiến người dân địa phương am hiểu địa hình khu vực để xác định phương án cứu hộ, cứu nạn phù hợp. Đến trưa 16/9, 3 người dân mắc kẹt trong hang Rút đã được đưa về nhà an toàn.

Theo báo cáo sơ bộ của xã Dũng Tiến, mưa lớn cũng gây nhiều thiệt hại khác trên địa bàn. Khoảng 5ha diện tích hoa màu bị cuốn trôi, ngập úng; một số hộ dân bị đất đá sạt lở vào nhà cửa, tài sản; tuyến giao thông liên xóm bị chia cắt; tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở, ảnh hưởng khu vực đất sản xuất của người dân. Ngoài ra, nước sông Bôi gây xói mòn phần chân tuyến đường bê tông nội đồng tại thôn Cành Giang; nếu mưa lớn tiếp diễn, khoảng 30 m đường có nguy cơ bị sạt, đứt gãy.

Trước nguy cơ sạt lở, Ủy ban Nhân dân xã Dũng Tiến đã tổ chức di dời khẩn cấp 15 hộ với 69 nhân khẩu tại các thôn Đông Tiến, Má Khoang, Dăm, Nghĩa Pang và Ba Nuông đến nơi an toàn.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Dũng Tiến duy trì trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, huy động lực lượng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân./.

Quảng Trị hoàn thành cứu hộ 3 sà lan mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh Lực lượng chức năng đã huy động cần cẩu 55 tấn cùng nhiều phương tiện, nhân lực để xử lý chiếc sà lan bị lật úp, nằm giữa dòng sông, giải tỏa nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình giao thông.