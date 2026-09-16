Phú Thọ: Mưa dông gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Tu Vũ

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, trận mưa dông kéo dài từ ngày 15-16/9 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn, đặc biệt là các điểm sạt lở tại khu vực ngòi Lạt và bờ sông thuộc thôn 13 Đồng Luận.

Cụ thể, tại khu vực ngòi Lạt, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến xấu, ăn sâu vào tuyến đường liên xã với chiều dài khoảng 50m, chiều ngang bị ảnh hưởng từ 2-4m. Dòng nước tiếp tục dâng cao và chảy xiết, làm gia tăng nguy cơ rạn nứt và sạt lở sâu hơn.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ đã khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như cấm toàn bộ xe ôtô lưu thông, cắm biển cảnh báo, căng dây tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, tại khu vực bờ sông ở thôn 13 Đồng Luận (trước đây là khu 10 Đồng Trung), phần đất phía ngoài bờ sông đã bị sạt lở thêm từ 2-4m, sát vào khu vực đất ở của người dân, nâng tổng diện tích sạt lở lên khoảng 35m. Hiện tượng này đe dọa trực tiếp đến đất ở và sự an toàn của nhiều hộ dân trong khu vực.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ, ông Nguyễn Văn Đức, cho biết xã đã chỉ đạo lực lượng thường trực hướng dẫn giao thông, cấm phương tiện qua lại và tăng cường cảnh báo tại các điểm nguy hiểm.

Ủy ban Nhân dân xã cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm và sớm hỗ trợ triển khai các dự án nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân trong khu vực.

Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế, hướng dẫn xã có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời để yên tâm sản xuất, ổn định đời sống./.

Phú Thọ di dời khẩn cấp 114 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng Song song với việc sơ tán, các lực lượng địa phương cũng hỗ trợ gia cố nhà cửa bị tốc mái tại xã Mường Động, tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại tuyến đường xung yếu.