Hà Nội tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo trẻ, tạo nguồn cho phát triển nhân lực

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu - Sáng tạo, kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ năm 2026, với tên gọi "Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026."

Một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc thi là hình thành hệ sinh thái sáng tạo trẻ của Thủ đô, trong đó kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, đơn vị có nhu cầu ứng dụng và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Qua đó, Hà Nội kỳ vọng tạo nguồn cho các chương trình phát triển nhân lực, đổi mới sáng tạo và khoa học, công nghệ của thành phố.

Cuộc thi được tổ chức thành 2 bảng. Bảng A dành cho học sinh cấp trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội.

Bảng B dành cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng và người học trình độ trung cấp tại các học viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm/tập thể theo quy định của Thể lệ. Nội dung dự thi tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực: Thứ nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh, bao gồm các ý tưởng, giải pháp, mô hình, sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, phần mềm, Internet vạn vật, điện toán đám mây, chuỗi khối, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, chính quyền số, dịch vụ công số, giao thông, logistics, hạ tầng và quản trị đô thị thông minh.

Thứ hai là môi trường, sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học, với các nội dung như quan trắc và xử lý môi trường, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ y sinh, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Thứ ba là chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới và sản xuất thông minh, gồm cơ khí, điện, điện tử, cơ điện tử, robot, tự động hóa, cảm biến, hệ thống nhúng, in 3D, thiết bị thông minh, công nghệ sản xuất, vi mạch bán dẫn, vật liệu mới và vật liệu xanh.

Thứ tư là công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, giáo dục và giải pháp vì cộng đồng, tập trung vào thiết kế sáng tạo, truyền thông số, số hóa và phát huy giá trị di sản, bảo tàng số, thực tế ảo, thực tế tăng cường, du lịch thông minh, ẩm thực, làng nghề, sản phẩm mang bản sắc Hà Nội, giáo dục, hỗ trợ học tập và các giải pháp phục vụ cộng đồng.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận, tổng hợp và giới thiệu các vấn đề, bài toán thực tiễn do các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức đề xuất. Thí sinh có thể lựa chọn giải quyết những bài toán này hoặc tự đề xuất vấn đề phù hợp với cuộc thi.

Cuộc thi được phát động trong tháng 9/2026. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 5/10 đến hết ngày 10/10/2026, đánh giá và lựa chọn hồ sơ trước ngày 20/10. Điểm đáng chú ý là sau vòng lựa chọn, các hồ sơ được lựa chọn sẽ bước vào giai đoạn kết nối, tư vấn và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, dự kiến từ ngày 21/10 đến 15/11/2026.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026, với các hoạt động chấm thi, trình bày, giới thiệu và trình diễn sản phẩm. Các sản phẩm có tiềm năng sẽ tiếp tục được kết nối với giảng viên, nhà khoa học, doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu ứng dụng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư và các nguồn lực phù hợp.

Sau cuộc thi, Ban Tổ chức tiếp tục lựa chọn, phân loại những sản phẩm có tiềm năng để kết nối với hoạt động cố vấn, ươm tạo, thử nghiệm, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường. Với các sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện, Hà Nội sẽ xem xét kết nối với các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND và các quy định liên quan./.

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Hà Nội xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

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