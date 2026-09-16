Việt Nam và Pháp trao đổi kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo

Từ ngày 13-16/9/2026, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã thăm, làm việc và nghiên cứu thực tế tại Cộng hòa Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, khảo sát thực tế tại Station F và làm việc với Đại học Paris-Saclay, tập trung trao đổi kinh nghiệm về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tốt đẹp, song hợp tác kinh tế, đầu tư và công nghệ còn nhiều dư địa.

Hai bên cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại Đại sứ quán Việt Nam, đoàn trao đổi về những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, trong đó việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 được đánh giá là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ để mở rộng hợp tác sâu rộng và thực chất hơn. Hai bên cũng trao đổi về tình hình kinh tế-xã hội của hai nước và các định hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Tại Station F, đoàn tìm hiểu mô hình và phương thức vận hành của trung tâm khởi nghiệp này, cơ chế phát hiện, lựa chọn và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội, kết nối thị trường và đánh giá hiệu quả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đoàn cũng trao đổi với Công ty Rizlum Team và Hiệp hội Kết nối toàn cầu Việt-Pháp (GCVF) về triển vọng hợp tác giữa Station F và các đối tác Việt Nam.

Làm việc với lãnh đạo Đại học Paris-Saclay cùng các giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia, đoàn trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; mô hình quản trị đổi mới sáng tạo; cơ chế liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp.

Các nội dung được quan tâm còn gồm quy trình phát hiện, đánh giá, ươm tạo các dự án từ phòng thí nghiệm, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sở hữu trí tuệ và thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp.

Với vai trò là cơ quan tham mưu về chính sách, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức của Pháp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Chuyến công tác góp phần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp; đồng thời mở rộng kết nối, thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững./.

Việt Nam-Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo ra dấu mốc mới, bước ngoặt quan trọng cho quan hệ song phương Việt Nam-Pháp.