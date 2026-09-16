Thúc đẩy nội địa hóa thiết kế, chế tạo đến tích hợp hệ thống hạ tầng công nghiệp

“Công nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với sự mở rộng mạnh mẽ của các lĩnh vực điện tử-bán dẫn, dược phẩm, trung tâm dữ liệu, bệnh viện và sản xuất công nghệ cao.

Sự phát triển đó cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng kỹ thuật. Riêng với lĩnh vực HVAC (hệ thống sưởi ấm, thông gió, điều hoà không khí) và phòng sạch, yêu cầu không chỉ là kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch hay chất lượng không khí, mà còn là hiệu suất năng lượng và độ tin cậy trong suốt quá trình vận hành.”

Nội dung trên được tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE) nhấn mạnh tại Lễ khai mạc chuỗi Triển lãm về Hạ tầng, Xây dựng và Tiện ích công nghiệp: “Viet Industry-Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026”, diễn ra ngày 16/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Kết nối cộng đồng đủ mạnh

Theo tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên, để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao như trên, Việt Nam cần không chỉ là những công nghệ hay thiết bị tốt hơn, mà điều quan trọng là một cộng đồng của ngành đủ mạnh, nơi doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, chuyên gia, kỹ sư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và chủ đầu tư có thể gặp nhau, cùng trao đổi về công nghệ, tiêu chuẩn và nhu cầu thực tế; từ đó đưa những giải pháp phù hợp vào các công trình. Đó cũng chính là một trong những lý do VISRAE cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Viet Industry-Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026.

"Sản phẩm Việt muốn được lựa chọn phải cạnh tranh bằng tiêu chuẩn, bằng hiệu quả và bằng độ tin cậy."

​ Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ với báo chí. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đánh giá, trên thị trường, nhiều thiết bị HVAC quan trọng tại các dự án trong nước hiện vẫn phụ thuộc vào thương hiệu và sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, Việt Nam đã có đội ngũ kỹ sư, có năng lực sản xuất và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu, chế tạo thiết bị và tích hợp hệ thống.

Song, tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên phân tích nội địa hóa không có nghĩa là phải tự sản xuất ngay toàn bộ linh kiện. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ thiết kế, chế tạo, tích hợp hệ thống, kiểm soát chất lượng và tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Do đó, việc cần thúc đẩy tiếp theo chính là sự liên kết chặt chẽ hơn giữa nhà sản xuất, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu và chủ đầu tư, để những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn có cơ hội được đánh giá, kiểm chứng và ứng dụng trong các dự án thực tế.

“Sản phẩm Việt muốn được lựa chọn phải cạnh tranh bằng tiêu chuẩn, bằng hiệu quả và bằng độ tin cậy. Đó mới là nền tảng bền vững để từng bước nâng cao năng lực nội địa hóa của ngành HVAC Việt Nam,” tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên khẳng định.

Các gian hàng tham gia triển lãm. (Ảnh: Vietnam+)

Hơn 1.000 tỷ đồng từ kết nối giao thương

Diễn ra từ ngày 16 -18/9/2026 trên diện tích 10.000 m², chuỗi triển lãm quy tụ hơn 500 gian hàng, 300 thương hiệu trong nước và quốc tế. Các nhóm sản phẩm, công nghệ và giải pháp tập trung phục vụ đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy, từ hạ tầng-xây dựng, vật liệu-kết cấu, cơ điện, điện-năng lượng, tự động hóa đến lạnh, điều hòa không khí, thông gió, phòng sạch, kiểm soát môi trường, logistics, bất động sản công nghiệp và các hệ thống phụ trợ.

Các nhu cầu mua sắm được ghi nhận trước sự kiện với hơn 350 phiên kết nối 1:1 giữa nhà mua hàng và doanh nghiệp cung ứng, nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ phù hợp cho những dự án công nghiệp và công nghệ cao.

Cũng trong ngày đầu tiên, các chương trình kết nối lãnh đạo "Leadership Connect" và Giao thương-Kết nối cung cầu được triển khai, mở đầu cho chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao thương và trao đổi chuyên môn diễn ra xuyên suốt ba ngày sự kiện.

Theo Ban tổ chức, trong ngày khai mạc Viet Industry-Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026, các nhu cầu mua sắm được ghi nhận trước sự kiện với hơn 350 phiên kết nối 1:1 giữa nhà mua hàng và doanh nghiệp cung ứng, nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ phù hợp cho những dự án công nghiệp và công nghệ cao.

Tại các phiên trao đổi, nội dung làm việc tập trung vào nhu cầu của từng dự án, từ phạm vi cung cấp, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ đến kinh nghiệm triển khai, năng lực đáp ứng và phương án phối hợp. Qua đó, bên mua có cơ sở sàng lọc nhà cung cấp phù hợp, trong khi doanh nghiệp cung ứng có thể làm rõ hơn yêu cầu và điều kiện tham gia dự án.

Lễ khai mạc chuỗi Triển lãm về Hạ tầng, Xây dựng và Tiện ích công nghiệp: “Viet Industry-Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026”, diễn ra ngày 16/9. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Cao Đại Thắng, Chủ tịch INTECH Group, đại diện đơn vị đồng tổ chức, chia sẻ với những công trình có yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, bài toán đặt ra không chỉ là tìm một sản phẩm đáp ứng thông số, mà là lựa chọn được vật liệu, công nghệ và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của dự án và hiệu quả vận hành lâu dài. Thị trường đang có nhiều công nghệ, vật liệu và cách tiếp cận mới, vì vậy việc chủ đầu tư, tổng thầu và đơn vị tư vấn có cơ hội trực tiếp khảo sát, trao đổi với các nhà cung cấp là rất cần thiết.

Song song với các phiên giao thương theo nhu cầu cụ thể, hoạt động kết nối tại triển lãm còn được mở rộng ở cấp lãnh đạo thông qua “Leadership Connect 2026.”

Ông Trần Văn Minh, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HanoiBA), nhấn mạnh: “Tại Viet Industry-Cleanfact & RHVAC Viet Nam 2026, khi chủ đầu tư, tổng thầu, doanh nghiệp sản xuất và các nhà cung cấp cùng có mặt, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều kết nối được mở ra từ những nhu cầu thực tế và tiếp tục phát triển sau triển lãm.”

Viet Industry-Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 tiếp tục mở cửa đến hết ngày 18/9/2026 tại Hall 8, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Tại triển lãm, hội thảo “HVAC cho Công trình Công nghệ cao” đã được tổ chức. Theo đó, các chuyên gia đã cùng nhau tập trung phân tích những yêu cầu kỹ thuật đối với phòng sạch và nhà máy công nghệ cao, từ kiểm soát cấp độ sạch, chênh áp, lưu lượng không khí, nhiệt độ-độ ẩm đến hiệu suất năng lượng và khả năng duy trì ổn định các điều kiện môi trường trong quá trình vận hành. Các diễn giả cũng làm rõ các mối liên hệ giữa yêu cầu công nghệ, thiết kế hệ thống và lựa chọn thiết bị. Song song với đó, hội thảo “Tối ưu chi phí năng lượng, Xanh hóa sản xuất & Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” cũng diễn ra, đề cập các bài toán từ tối ưu chi phí điện, chất lượng điện đến năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và quản lý năng lượng dựa trên dữ liệu, trong bối cảnh doanh nghiệp phải đồng thời kiểm soát chi phí vận hành và đáp ứng yêu cầu xanh hóa sản xuất.

Khai mạc Viet Industry-Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Hà Nội xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

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