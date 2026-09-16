Siết chặt kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm và đồ uống trên thị trường tăng cao. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được đưa ra thị trường. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào những nhóm hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân, qua đó góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường kiểm tra các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu

Tại Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu, bánh Trung thu, thực phẩm, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm an toàn.

Trong quá trình triển khai, các đội Quản lý thị trường đã kiểm tra một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn và phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Các vi phạm liên quan đến các sản phẩm thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng hóa này gồm nhiều chủng loại như xúc xích, trứng ngũ vị, kẹo dẻo, bánh ngọt, trà sữa, măng cay, mì ống, rong biển, mì ăn liền. Ở một hộ kinh doanh siêu thị khác, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.400 sản phẩm bánh, kẹo và các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc sản xuất không được xác định rõ.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện 520 chiếc bánh Trung thu nhãn hiệu “MOON CAKE” được sản xuất ở nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc ở một hộ kinh doanh tạp hóa. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại các cơ sở đã được lực lượng chức năng tạm giữ, niêm phong để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tại Ninh Bình, công tác kiểm tra, kiểm soát cũng được tăng cường đối với các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, trọng tâm là bánh Trung thu, bánh kẹo và các sản phẩm thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao. Qua kiểm tra tại một công ty trách nhiệm hữu hạn, đoàn phát hiện doanh nghiệp đang kinh doanh 112 chiếc bánh nướng Trung thu và 28 sản phẩm bánh kẹo do Trung Quốc sản xuất, với tổng trị giá hàng hóa hơn 8,1 triệu đồng… Toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường nhưng doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ kèm theo theo quy định.

Những vụ việc được phát hiện trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn trên thị trường, nhất là trong giai đoạn nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Trung thu tăng cao.

Kiểm soát từ nguyên liệu đến sản phẩm

Cùng với kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng đang chú trọng kiểm soát an toàn thực phẩm theo hướng xuyên suốt chuỗi cung ứng. Tại Ninh Bình, trong giai đoạn trước Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường tập trung rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra hoạt động kinh doanh bánh Trung thu tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Nội dung kiểm tra được triển khai từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn chỉnh, chú trọng nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là nhân bánh, bột làm bánh; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hương liệu, phẩm màu. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và bảo quản; việc công bố sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa cùng các hồ sơ liên quan theo quy định.

Công tác kiểm soát cũng được tăng cường ở khâu lưu thông, phân phối, kho chứa, điểm tập kết và các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu. Lực lượng quản lý thị trường tập trung phát hiện, ngăn chặn bánh Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Tại Lạng Sơn, công tác kiểm tra cũng được triển khai đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu. Trong tháng 9/2026, tỉnh đã tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra 38 cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh sản phẩm bánh Trung thu trên địa bàn.

Việc kiểm tra trong giai đoạn trước Tết Trung thu tại các địa phương được thực hiện theo hướng kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản đến sản phẩm hoàn chỉnh và khâu lưu thông trên thị trường. Qua đó, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm; đồng thời đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và có giải pháp trong quản lý an toàn thực phẩm.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm

Trước thực tế nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, bánh, kẹo tăng cao trong dịp Tết Trung thu, ngay từ cuối tháng 8/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, ưu tiên kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Lạng Sơn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Các địa phương được yêu cầu kịp thời truy xuất, thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp có dấu hiệu hình sự, chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định. Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu được tăng cường. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập trung tuyên truyền về điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì và ghi nhãn sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, cần nâng cao kiến thức, kỹ năng chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn; lựa chọn thực phẩm, phụ gia có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng phụ gia ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.

Các đơn vị y tế cũng được yêu cầu chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu, điều trị khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; điều tra, xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm.

Tết Trung thu đang tới gần, nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và đồ chơi trẻ em trên thị trường ngày càng tăng. Chính vì vậy, việc phát hiện, xử lý kịp thời các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng cùng với tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng sẽ góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đảm bảo người dân vui Tết Trung thu an toàn, hạnh phúc./.

Kịp thời phát hiện hàng kém chất lượng dịp Tết Trung Thu Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu trong dịp Tết Trung Thu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.

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