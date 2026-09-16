Bữa ăn bán trú: Công khai nguồn thực phẩm, thực đơn và khay ăn hằng ngày

Năm học 2026-2027, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ổn định dạy và học, các trường học tại Tây Ninh chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở tổ chức ăn, ở nội trú, bán trú cho học sinh.

Từ bữa ăn nội trú tại trường

Tại nhiều đơn vị, trường học, công tác chuẩn bị cho năm học mới không chỉ tập trung vào hoạt động dạy và học mà còn chú trọng điều kiện ăn, ở, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Ninh, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, tự tổ chức bữa ăn nội trú cho học sinh.

Cùng với việc sắp xếp, bố trí lại các phòng học, hoàn thiện khu ký túc xá, nhà trường đã sửa chữa, nâng cấp nhà ăn nội trú và đưa vào sử dụng, phục vụ học sinh trong năm học mới.

Năm học này, toàn trường có 17 lớp với khoảng 586 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Tày, Thái, Khmer, Mường, Nùng, Dao, Êđê, Bana, Chăm và học sinh đến từ các vùng khó khăn.

Hiện trường có 20 phòng học, bảo đảm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Khu ký túc xá với 108 phòng nội trú cũng được dọn dẹp, kiểm tra, sửa chữa, bảo đảm khang trang, sạch sẽ, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt và học tập.

Học sinh được học tập, ăn ở và sinh hoạt tại trường; đồng thời được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định về học tập, sách vở, đồng phục và chế độ dinh dưỡng.

Bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, góp phần bảo đảm sức khỏe và sinh hoạt của học sinh nội trú. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Thầy Lê Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Ninh, cho biết điểm mới trong năm học 2026-2027 là nhà trường trực tiếp tổ chức bữa ăn nội trú thay vì thuê đơn vị bên ngoài thực hiện như những năm trước.

Công tác tổ chức, chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và phục vụ từng suất ăn được nhà trường chủ động xây dựng, từng bước đưa hoạt động ăn uống nội trú vào nền nếp, bảo đảm mỗi suất ăn của học sinh đầy đủ, chất lượng, góp phần giúp các em yên tâm học tập và sinh hoạt tại trường.

Theo ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, sau khai giảng, các trường nhanh chóng ổn định nền nếp, tổ chức các hoạt động giáo dục đầu năm, triển khai chương trình giáo dục và các nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Đặc biệt, ngành giáo dục và đào tạo cũng chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non tập trung rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; huy động trẻ đến trường; bảo đảm đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và an toàn; tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ăn bán trú.

Từ đầu năm đến nay, công tác bảo đảm an toàn cho trẻ được thực hiện nghiêm túc; 100% cơ sở giáo dục mầm non được đánh giá đạt tiêu chuẩn an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; không xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em, ngộ độc thực phẩm hoặc mất an toàn nghiêm trọng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Kiểm soát chặt từ nguồn thực phẩm

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình chế biến, cung cấp suất ăn; đồng thời chủ động kiểm tra, giám sát và phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thực phẩm.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, các đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn cơ sở giáo dục kiểm soát toàn bộ quy trình cung ứng thực phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào, sơ chế, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn.

Khu vực chế biến, chuẩn bị bữa ăn cho học sinh nội trú được nhà trường chú trọng bảo đảm vệ sinh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ngành y tế đồng thời rà soát bếp ăn tập thể, căngtin trường học; đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đề xuất bảo đảm các điều kiện cần thiết, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Ngành y tế cũng rà soát, kiểm tra, đánh giá năng lực và điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học. Trường hợp không bảo đảm điều kiện phải được xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền; đồng thời xem xét dừng hợp đồng cung cấp theo quy định.

Song song đó, tỉnh cũng yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế xây dựng hướng dẫn tổ chức bếp ăn tập thể, phòng ngừa và xử lý sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm phù hợp thực tế địa phương.

Đối với các cơ sở giáo dục, tỉnh yêu cầu phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm bữa ăn đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng. Các trường phải tiếp nhận, xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục phải công khai hằng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế thông qua bảng tin, website, ứng dụng hoặc nhóm liên lạc trực tuyến. Tạo điều kiện cho có cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn.

Đối với các trường sử dụng suất ăn bên ngoài phải xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố; tổ chức diễn tập ứng phó ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, từ 30 người mắc trở lên, hoàn thành trong quý 3/2026.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát chất lượng, nguồn gốc nông sản, thực phẩm; phối hợp xây dựng chuỗi liên kết và truy xuất nguồn gốc.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Công an tỉnh chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm liên quan đến trường học.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tư cách pháp nhân, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Cũng theo ông Phạm Tấn Hòa, tỉnh cũng yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Việc kiểm soát chặt từ nguồn nguyên liệu, đơn vị cung cấp đến chế biến, chia suất và giám sát bữa ăn góp phần bảo đảm an toàn, điều kiện học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong năm học mới./.

Giám sát chặt chẽ các bếp ăn bán trú trong trường học Ngay từ đầu năm học mới 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú trong trường học.