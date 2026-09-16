Thành phố Hồ Chí Minh: Thị trường bánh Trung Thu sôi động, sức mua tăng

Càng sát ngày Rằm tháng Tám, thị trường bánh Trung Thu tại Thành phố Hồ Chí Minh càng tăng nhiệt khi nhu cầu mua dùng và biếu tặng cùng bước vào giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh các dòng bánh truyền thống, các dòng bánh mới nhiều vị, ít ngọt được ưa chuộng. Nhiều chương trình khuyến mãi cũng được tung ra nhằm thu hút khách hàng.

Tại nhiều tuyến đường, cửa hàng và trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các quầy bánh Trung Thu đang trở nên nhộn nhịp hơn.

Không gian trưng bày được mở rộng, nhiều sản phẩm được đặt ở vị trí dễ tiếp cận, trong khi các chương trình khuyến mại cũng được các hệ thống bán lẻ triển khai để kích thích nhu cầu mua sắm trong những ngày cuối mùa.

Nếu thời điểm đầu mùa, người tiêu dùng chủ yếu tham khảo sản phẩm, thử bánh và so sánh giá, càng gần Trung Thu, nhu cầu mua thực tế tăng lên, vừa để thưởng thức trong nhà, vừa làm quà biếu tặng.

Chị Lê Nhã Phương, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ đầu mùa đã mua bánh để thưởng thức và tìm hiểu khẩu vị. Đến thời điểm này, chị bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các hộp bánh dùng làm quà. Mẫu mã, giá cả và chất lượng vẫn là những yếu tố được người tiêu dùng quan tâm.

“Bây giờ tôi đang tìm một số mẫu để mua làm quà biếu tặng nhưng vẫn cân nhắc chi phí. Tôi sẽ chú trọng hơn đến chất lượng bánh, mẫu mã đa dạng và chọn những sản phẩm vừa có nét truyền thống vừa có sự hiện đại, nhưng giá phải chăng,” chị Phương chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hà, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy thị trường năm nay có nhiều lựa chọn hơn tại cả điểm bán trên đường phố lẫn các trung tâm thương mại. Theo chị, việc xuất hiện nhiều kích cỡ, hương vị và kiểu hộp giúp người mua dễ lựa chọn theo từng mục đích sử dụng.

“Bánh Trung Thu bây giờ vừa để ăn vừa để biếu tặng. Những hộp có nhiều bánh, giá ở mức vừa phải, từ 500.000 - dưới 1 triệu cũng phù hợp với nhu cầu của gia đình hoặc biếu tặng. Dạo một vòng ở trung tâm thương mại này tôi thấy khá ưng ý, có thể chọn được nhiều mẫu hộp làm quà,” chị Hà cho biết.

Ghi nhận tại hơn 100.000 điểm bán của Kinh Đô, 2 tuần trước Trung Thu ghi nhận doanh thu tăng mạnh ở cả phân khúc mua bánh lẻ lẫn biếu tặng. Đây cũng là một trong những thương hiệu vẫn duy trì số lượng điểm bán mở rộng, kể cả ở kênh truyền thống lẫn hiện đại.

Đơn vị cũng đẩy mạnh thương mại điện tử, phục vụ giao hàng tận nhà thông qua hình thức đặt hàng trên ứng dụng, nhờ mạng lưới bán hàng mở rộng, đáp ứng xu hướng mua sắm nhanh, tiện lợi của giới trẻ.

“Chúng tôi mới đi hơn nửa chặng đường Trung Thu, nhưng ghi nhận ở thời điểm này cho thấy sức mua càng cận rằm càng sôi động, tại tất cả các điểm bán, tập trung đông đúc hơn ở những đô thị lớn. Chúng tôi đã có kế hoạch sản xuất, phân phối, đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ dồi dào phục vụ nhu cầu người dân. Ngoài ra các lễ hội trăng rằm cũng được tổ chức tại một số địa phương để tạo không khí vui tươi cho người dân trong dịp Tết Trung Thu,” bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Mondelez Kinh Đô Việt Nam cho biết.

Thị trường bánh Trung Thu ngày càng đa dạng, không gói gọn trong những hương vị truyền thống mà mở rộng sang hương vị mang màu sắc hiện đại, thêm vị cà phê, trà xanh, thậm chí than tre, hoa hồng… nhân trứng chảy, phô mai, tiramisu… Hình thức bánh cũng chuyển sang các loại có trọng lượng nhỏ vừa, giá cả phù hợp, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận và lựa chọn được loại bánh phù hợp.

Đại diện AEON Việt Nam cho biết nhu cầu đối với bánh bán lẻ đang có xu hướng tăng mạnh doanh thu, nhất là trong những ngày cao điểm cuối mùa.

Đáng chú ý, các sản phẩm có trọng lượng khoảng 150-250 gram được tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức cá nhân và gia đình. Đây là phân khúc phù hợp với người tiêu dùng muốn mua thử nhiều loại bánh hoặc không có nhu cầu mua những hộp quà lớn.

Bên cạnh đó, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ít đường, ít béo, không chất bảo quản hoặc không gluten được chú ý hơn.

Ở chiều ngược lại, các dòng bánh cao cấp của khách sạn và thương hiệu truyền thống vẫn có thị trường riêng, chủ yếu phục vụ nhu cầu biếu tặng. Tại hệ thống AEON, các sản phẩm của những thương hiệu như Nikko, Sofitel và Sheraton tiếp tục được phân phối với thiết kế hộp quà sang trọng, hướng đến khách hàng mua tặng người thân, đối tác và khách hàng.

Sức mua tăng khi cận Trung Thu cũng đặt ra bài toán cho doanh nghiệp trong việc cân đối nguồn cung. Khác với nhiều mặt hàng tiêu dùng thông thường, bánh Trung Thu có tính mùa vụ cao và thời hạn sử dụng tương đối ngắn. Vì vậy, doanh nghiệp phải vừa bảo đảm đủ hàng vào giai đoạn cao điểm, vừa hạn chế tồn kho sau Trung Thu.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên những bộ sản phẩm có giá vừa phải, trên 500.000 đến dưới 1.000.000 đồng/hộp làm quà biếu tặng. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Kinh doanh kênh siêu thị chuỗi miền Nam, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, cho biết doanh nghiệp không sản xuất bánh Trung Thu đồng loạt một lần mà chia thành nhiều đợt, tương ứng với từng giai đoạn của thị trường.

Cách làm này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước diễn biến sức mua, đồng thời bảo đảm sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong thời gian sử dụng phù hợp.

“Thị trường thường tăng tốc khi bước vào giai đoạn cận Trung Thu, đặc biệt nhu cầu mua biếu tặng tăng mạnh. Do đó, kế hoạch sản xuất phải được điều chỉnh liên tục theo đơn hàng và diễn biến thị trường,” bà Nhung chia sẻ.

Năm nay, chi phí đầu vào của các loại nguyên liệu làm bánh tăng cao là khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp. Đối với Mondelez Kinh Đô, để giữ giá bán và sức mua, đơn vị chủ động tối ưu vận hành và nguồn cung, điều chỉnh giá bình quân khoảng 2-3%, một số dòng sản phẩm giữ nguyên giá.

Bên cạnh đó, để thu hút khách hàng, nhiều đơn vị cũng tích cực chạy khuyến mãi cuối mùa. Nhiều hình thức mua 2 tặng 1, mua 1 tặng 1 (mua bánh, tặng kèm quà) đã xuất hiện khá phổ biến tại nhiều điểm bán.

Đối với thương hiệu bánh Mamahi của WinCommerce, đơn vị đang bắt đầu chạy khuyến mãi 20-30% trên sản phẩm, tương ứng mức giá mỗi bánh dao động từ 40.000-60.000 đồng/ cái.

Đại diện đơn vị cho biết việc giảm giá khuyến mãi không đơn thuần là chạy doanh số, mà quan trọng hơn đó là quảng bá thương hiệu bánh Trung Thu, cũng như mang hương vị truyền thống đến với mọi người, mọi nhà.

Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi, giải trí tạo không khí Trung Thu, như rước đèn ông sao, múa lân, đánh trống, các không gian trò chơi truyền thống… cũng được WinCommerce triển khai, gắn trải nghiệm mùa Trung Thu vào không gian mua sắm, tăng sắc màu lễ hội, thu hút khách hàng.

Thị trường bánh Trung Thu đang bước vào giai đoạn quyết định, sức mua được dự báo sẽ tăng mạnh trong ngày cuối tuần trước dịp lễ. Đây là lúc các thương hiệu, nhà bán lẻ tăng tốc “tung chiêu”, từ tăng khuyến mãi, tăng trải nghiệm đến tăng độ thuận tiện trong mua sắm, mở rộng độ nhận diện và sức hút với người tiêu dùng./.

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