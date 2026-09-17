Việt Nam-Slovakia thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 17/9 cho biết Khóa họp lần thứ 3 - Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Slovakia về hợp tác kinh tế vừa diễn ra tại Bratislava.

Đoàn Việt Nam do bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ phía Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên đại diện cho các Bộ.

Về phía Slovakia do Ngài Vladimir Šimoňák - Thứ trưởng Bộ Kinh tế làm trưởng đoàn cùng các quan chức đại diện các bộ ngành Slovakia và các thành viên đại diện cho doanh nghiệp Slovakia.

Theo Bộ Công Thương, Khóa họp lần thứ 3 Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước được diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Slovakia đang có bước phát triển mới.

Tại Khóa họp, hai Trưởng đoàn đã thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước, điểm lại tình hình hợp tác song phương trong thời gian qua. Cùng đó nhất trí rằng quan hệ hợp tác Việt Nam-Slovakia tuy có những bước phát triển tích cực nhưng vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ chính trị song phương tốt đẹp, cũng như tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Sau thời gian tập trung thảo luận, hai bên đã thống nhất một số nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ.

Hai bên cũng đề xuất cần đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tăng cường thông tin qua nhiều kênh, khuyến khích các doanh nghiệp mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh, thành lập công ty liên doanh ở mỗi nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển, đặc biệt quan hệ chính trị tốt đẹp với việc trao đổi nhiều đoàn cấp cao trong thời gian vừa qua đã tạo đà phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Hiện nay, nền kinh tế của Việt Nam và Slovakia đang phát triển với nhịp độ cao và cùng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Điều đó đã tạo cơ hội thuận lợi cho phát triển hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vladimir Šimoňák bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ hiện nay giữa hai nước không ngừng được phát triển và thống nhất với những ý kiến mà Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã nêu. Cùng đó, bày tỏ ấn tượng với những thành công của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tăng trưởng kinh tế, đánh giá cao nguồn nhân lực của Việt Nam và cho biết Slovakia sẵn sàng tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu.

Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Slovakia và Việt Nam trong thời gian qua, Thứ trưởng Vladimir Šimoňák tin tưởng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc Slovakia và Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Quang cảnh Phiên toàn thể Khóa họp lần 3 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Slovakia. (Ảnh: Quang Hòa/TTXVN)

Hy vọng rằng Ủy ban liên Chính phủ của hai nước lần này sẽ góp phần đánh dấu một giai đoạn hợp tác thiết thực và hiệu quả nhằm tăng cường trao đổi thương mại, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác mà hai nước quan tâm.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước rất tốt đẹp như hiện nay, tiềm năng và cơ hội hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Slovakia giai đoạn tới là rất to lớn. Các doanh nghiệp Slovakia đang có mong muốn được hợp tác cùng các đối tác phía Việt Nam tham gia vào các dự án cơ khí chế tạo, năng lượng, vật liệu xây dựng, xử lý môi trường tại Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đạt được thời gian qua, hai Bên cho rằng việc Việt Nam và Slovakia tiến hành Khóa họp lần thứ 3 có ý nghĩa quan trọng nhằm tìm ra phương hướng triển khai các thỏa thuận hợp tác trong tình hình mới, trao đổi các biện pháp nhằm tạo đột phá trong quan hệ hợp tác song phương.

Trong thời gian làm việc tại Slovakia, Đoàn Việt Nam đã có các buổi gặp gỡ và làm việc với nhiều bộ, ngành liên quan. Kết thúc Khóa họp, hai Chủ tịch phân ban của hai nước đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 3 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Slovakia về Hợp tác kinh tế tại Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, hai Chủ tịch Phân ban chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Phòng Thương mại Slovakia với các nước ASEAN (SCC ASEAN) và Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia, do Thương vụ Việt Nam đại diện ký kết.

Bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác lâu dài, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo mô hình B2B và thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại song phương.

Về thương mại, theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam tổng kim ngạch thương mại 2 nước năm 2025 đạt trên 1,7 tỷ USD, tăng 2,8% so với năm 2024, trong đó, xuất khẩu của Slovakia vào Việt Nam đạt trên 70,8 triệu USD, tăng 19%; còn xuất khẩu của Việt Nam vào Slovakia đạt trên 1,7 tỷ USD, tăng 2% so với năm 2024.

Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Slovakia đạt trên 610 triệu USD và nhập khẩu từ Slovakia đạt trên 58 triệu USD, tổng kim ngạch xuất nhập 8 tháng năm 2026 đạt trên 668 triệu USD.

Về đầu tư, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài tính đến tháng 5 năm 2026, Slovakia có 16 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 140,87 triệu USD, đứng thứ 48/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam có 1 dự án đầu tư tại Slovakia có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 447.000 USD thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, đứng thứ 75/88 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam./.

Slovakia đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam Việt Nam và Slovakia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác quốc tế.