Đắk Lắk mở "luồng xanh" giải quyết thủ tục phát triển cụm công nghiệp

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống cụm công nghiệp trên địa bàn, tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư nhằm cắt giảm gần 80% thời gian xử lý hồ sơ, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển các dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm trên địa bàn.

Cơ chế nhằm mục tiêu rút ngắn khoảng 80% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư so với quy trình thông thường, cam kết thời gian giải quyết nhanh, ví dụ gói 35 ngày cho các dự án trọng điểm.

Cơ chế này nhằm hỗ trợ các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, cảng cạn; các dự án nhà ở, năng lượng và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. Những hồ sơ thuộc diện ưu tiên sẽ được gắn dấu nhận diện “luồng xanh” để phân luồng, theo dõi và xử lý nhanh trong toàn bộ quy trình giải quyết.

Các cơ quan chức năng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án từ khâu khảo sát, chuẩn bị đầu tư đến khi vận hành.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng quy trình điện tử thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục thành lập và mở rộng cụm công nghiệp. Trong đó, tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 28 ngày.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, việc áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với thủ tục thành lập và mở rộng cụm công nghiệp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả điều hành trong quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Do đó, yêu cầu các đơn vị triển khai phải rút ngắn khoảng 50% thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư.

Việc triển khai cơ chế “luồng xanh” nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả chủ trương tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, góp phần tăng tốc để Đắk Lắk đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 bằng việc thu hút các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tỉnh Đắk Lắk có 66 cụm công nghiệp với khoảng 3.598 ha, mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Ngoài ra, theo quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có 33 khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 10.885 ha phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trước đó, ngày 4/6/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1720/QĐ-Ủy ban Nhân dân về việc triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Việc triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh./.

Tây Ninh ưu tiên “luồng xanh” cho các dự án nhà ở xã hội Tây Ninh tập trung triển khai hàng loạt giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng, hoàn thành chỉ tiêu đề ra.