Chuyển đổi số mở rộng thị trường cho hàng Việt

Thương mại điện tử đang mở thêm kênh tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Không chỉ giúp quảng bá thương hiệu, phương thức kinh doanh trên nền tảng số còn tạo điều kiện để hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh và thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Từ làng nghề truyền thống đến không gian số

Một chiếc điện thoại thông minh, kết nối Internet và một phiên livestream đang trở thành công cụ xúc tiến thương mại mới của Hợp tác xã Gốm Minh Tâm, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh. Thay vì chờ khách hàng tìm đến làng nghề hoặc phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống, những sản phẩm gốm thủ công nay được giới thiệu trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, tiếp cận hàng nghìn người xem và nhận đơn hàng ngay trong lúc phát sóng.

Theo chị Đặng Thị Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Gốm Minh Tâm, các phiên livestream trên TikTok không chỉ tạo lượng người xem lớn mà còn mở ra cơ hội giới thiệu về làng gốm truyền thống Phù Lãng, những giá trị văn hóa được gửi gắm trong từng sản phẩm và câu chuyện của người làm nghề.

Đáng chú ý, hiệu quả của kênh bán hàng trực tuyến không chỉ dừng ở những đơn hàng được chốt ngay trong phiên phát sóng. Nhiều khách hàng sau khi biết đến sản phẩm qua livestream tiếp tục kết nối qua Zalo, theo dõi các sản phẩm mới và quay lại mua hàng.

Chị Đặng Thị Tâm chia sẻ khách hàng đến với phiên livestream và chốt đơn đều là khách hàng tiềm năng, không phải chỉ mua một lần. Sau khi nhận hàng, nhiều người tiếp tục hỏi về sản phẩm mới, lựa chọn thêm mẫu mã và đặt những đơn hàng tiếp theo.

Câu chuyện của Gốm Minh Tâm cho thấy chuyển đổi số không làm mất đi giá trị truyền thống của sản phẩm làng nghề. Ngược lại, khi được đưa lên không gian số, câu chuyện về sản phẩm, vùng đất và người thợ có thêm cơ hội tiếp cận đông đảo người tiêu dùng.

Từ sản phẩm được tạo nên bởi đôi bàn tay người thợ đến đơn hàng được kết nối qua mạng xã hội, khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng được rút ngắn. Đây cũng là cách để những sản phẩm vốn có thị trường tương đối hẹp tìm kiếm thêm khách hàng ở nhiều địa phương, thay vì chỉ phụ thuộc vào lượng khách đến trực tiếp tại làng nghề.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đang chủ động khai thác thương mại điện tử như một kênh xúc tiến thương mại và bán hàng. Website, ứng dụng, phần mềm quản lý bán hàng, thanh toán điện tử, mã QR truy xuất nguồn gốc hay các gian hàng trên sàn thương mại điện tử ngày càng được sử dụng phổ biến.

Bà Trần Thị Vượng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thạch An, cho rằng thương mại điện tử mang lại hiệu quả lớn trong quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm. Khách hàng ở đâu thì doanh nghiệp bán hàng ở đó. Trên tay mỗi người đều có chiếc điện thoại thông minh, thì đấy chính là nơi bán hàng.

Hàng Việt vượt giới hạn không gian bằng công nghệ số

Thực tế cho thấy livestream đang dần chuyển từ một hình thức quảng bá đơn thuần thành công cụ xúc tiến thương mại có khả năng kết nối trực tiếp giữa sản phẩm, người bán và người mua.

Tại Chương trình "Sức sống hàng Việt" tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tổ chức từ đầu năm 2026, mô hình kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và livestream đã tạo dấu ấn rõ nét trong hoạt động quảng bá, kết nối và tiêu thụ hàng Việt.

Chương trình hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng bằng phương thức hiện đại, đồng thời tạo không gian để khách hàng trải nghiệm thực tế sản phẩm. Việc kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp và bán hàng trên nền tảng số đã tạo ra sự tương tác hai chiều, giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh cách tiếp cận thị trường.

Hiệu quả chương trình được thể hiện qua lượng người tham quan, lượt theo dõi, bình luận và chia sẻ trong các phiên livestream. Đáng chú ý, đơn hàng không chỉ đến từ người tiêu dùng tại Hà Nội mà còn từ nhiều tỉnh, thành phố khác.

Điều này cho thấy một sản phẩm khi được đưa lên môi trường số có thể vượt qua giới hạn về không gian địa lý. Người tiêu dùng không nhất thiết phải trực tiếp đến cửa hàng hay làng nghề mà vẫn có thể tìm hiểu nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, trao đổi với người bán và đưa ra quyết định mua hàng.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chương trình "Sức sống hàng Việt" được tổ chức nhằm tạo thêm kênh kết nối sản phẩm với người tiêu dùng theo mô hình đa kênh, kết hợp giữa không gian mua sắm, trải nghiệm trực tiếp và nền tảng số. Việc đưa livestream vào chương trình cũng phù hợp với xu hướng tiêu dùng đang ngày càng dịch chuyển lên môi trường số. Người tiêu dùng vừa có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện, vừa tiếp cận và mua sắm trực tuyến. Qua đó, phạm vi kết nối giữa sản phẩm địa phương và thị trường được mở rộng đáng kể.

Từ một phiên livestream với chiếc điện thoại thông minh đến một hệ sinh thái kinh doanh đa kênh, chuyển đổi số đang mở rộng không gian phát triển cho hàng Việt. Khi chất lượng sản phẩm được kết nối với công nghệ, câu chuyện thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng, những sản phẩm từ làng nghề, hợp tác xã và doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội đi xa hơn, không chỉ trên thị trường trong nước mà cả trong hành trình hội nhập./.

Sức bật thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản Không còn phụ thuộc nhiều vào phương thức tiêu thụ truyền thống hay thương lái trung gian, người nông dân và hợp tác xã chủ động nắm bắt công nghệ, đưa sản phẩm vươn xa thị trường trong và ngoài nước.