Giá vàng ngày 17/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vào lúc 19 giờ 10 phút giờ GMT (2 giờ 10 phút ngày 17/9 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,2% xuống còn 4.240,1 USD/ounce sau khi có thời điểm vọt lên mức 4.365,57 USD/ounce trong cùng phiên. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng chốt phiên tăng 1,3% ở mức 4.387,50 USD/ounce.

Trong cuộc họp chính sách vừa kết thúc, Fed đã nhất trí nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi 3,75% - 4,00%. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cam kết ủy ban chính sách sẽ nỗ lực để tái lập ổn định giá cả, đồng thời nhận định lạm phát hiện vẫn ở mức quá cao và các số liệu kinh tế trong mùa Hè vừa qua chưa cho thấy cải thiện đáng kể nào về xu hướng cốt lõi.

Các chuyên gia phân tích độc lập nhận định, những phát biểu của ông Warsh cùng biểu đồ dự báo lãi suất là tín hiệu về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ của cơ quan quản lý. Điều này củng cố dự báo Fed sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những kỳ họp tới, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây áp lực trực tiếp lên thị trường kim loại trong ngắn hạn.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,50-146,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 17/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: