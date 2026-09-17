Giá vàng thế giới giảm hơn 1% sau khi Fed nâng lãi suất

Giá vàng thế giới đã đảo chiều giảm hơn 1% trong phiên 16/9, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định nâng lãi suất và phát đi tín hiệu về các đợt thắt chặt tiền tệ bổ sung trong những tháng tới.

Vào lúc 19 giờ 10 phút giờ GMT (2 giờ 10 phút ngày 17/9 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,2% xuống còn 4.240,1 USD/ounce sau khi có thời điểm vọt lên mức 4.365,57 USD/ounce trong cùng phiên. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng chốt phiên tăng 1,3% ở mức 4.387,50 USD/ounce.

Trong cuộc họp chính sách vừa kết thúc, Fed đã nhất trí nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi 3,75-4,00%.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cam kết ủy ban chính sách sẽ nỗ lực để tái lập ổn định giá cả, đồng thời nhận định lạm phát hiện vẫn ở mức quá cao và các số liệu kinh tế trong mùa Hè vừa qua chưa cho thấy cải thiện đáng kể nào về xu hướng cốt lõi.

Các chuyên gia phân tích độc lập nhận định những phát biểu của ông Warsh cùng biểu đồ dự báo lãi suất là tín hiệu về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ của cơ quan quản lý. Điều này củng cố dự báo Fed sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những kỳ họp tới, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây áp lực trực tiếp lên thị trường kim loại trong ngắn hạn.

Thực tế, lạm phát tại Mỹ vẫn chịu sức ép lớn từ các chính sách thuế quan nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông, cùng đà tăng trưởng chi tiêu đầu tư từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 62,57 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 2,3% xuống 1.735,33 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 16/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,50-146,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tăng khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Fed Vào lúc 13 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 4.326,83 USD/ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng qua trong phiên trước.