Giá dầu giảm khi lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông dịu xuống

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 16/9, sau khi có thông tin Saudi Arabia cung cấp thêm các lô dầu thô qua Oman, qua đó phần nào xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Áp lực giảm giá cũng gia tăng sau khi lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm ít hơn dự kiến.

Cuối phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 10/2026 giảm 2,92 USD, tương đương 2,7%, xuống 105,83 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,40 USD, tương đương 3,2%, xuống 102,43 USD/thùng.

Theo những nguồn thạo tin, Saudi Arabia đang cung cấp thêm các lô dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua hình thức chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi cảng Sohar của Oman.

Động thái này phần nào hạn chế tác động đối với nguồn cung dầu toàn cầu sau các vụ tấn công nhằm vào tuyến đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia dẫn tới Biển Đỏ. Điều này cho thấy những lo ngại rằng gián đoạn nguồn cung có thể nghiêm trọng hơn đang dần dịu lại.

Trong phiên trước đó, giá dầu đã tăng hơn 3 USD/thùng sau khi các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết hoạt động bơm dầu tại Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, đã bị đình chỉ và nước này đã hủy một số chuyến giao dầu cho khách hàng châu Âu.

Việc đình chỉ diễn ra sau các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường ống Đông-Tây, tuyến vận chuyển dầu tới cảng Yanbu của Saudi Arabia.

Yanbu trở thành cửa ngõ xuất khẩu dầu chủ yếu của Saudi Arabia sau khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra hồi cuối tháng Hai.

Dữ liệu vận tải biển sơ bộ công bố ngày 16/9 cho thấy số tàu được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15/9 chỉ là 4 tàu, giảm so với 7 tàu một ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 ngày là 18 tàu.

Giá dầu tiếp tục chịu áp lực giảm sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 16/9 cho biết lượng dầu thô tồn kho của nước này trong tuần trước giảm ít hơn dự kiến.

Theo số liệu của EIA, tồn kho dầu thô tại quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới giảm khoảng 640.000 thùng, thấp hơn nhiều so với mức giảm 1,62 triệu thùng mà các chuyên gia phân tích năng lượng đã dự báo. Số liệu của EIA cũng cho thấy tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng trong tuần trước.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, các số liệu trên gây sức ép giảm giá dầu, bởi chúng cho thấy lượng nhiên liệu thành phẩm tồn kho vẫn được duy trì và thậm chí tăng nhẹ, trong khi lượng dầu thô tồn kho đang có xu hướng giảm chậm lại.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cảnh báo các số liệu này chưa làm thay đổi đáng kể trạng thái của thị trường, vốn vẫn trong tình trạng căng thẳng khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Ngân hàng Citi nhận định căng thẳng tại Trung Đông sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu thô và nhiên liệu tinh chế trong ngắn hạn, trước khi eo biển Hormuz có thể được mở lại trong quý 4/2026 nhờ các nỗ lực ngoại giao trong khu vực.

Dầu diesel đang trở thành mối quan tâm hàng đầu trên thị trường dầu mỏ toàn cầu khi căng thẳng gia tăng trong những tuần gần đây.

Trung Đông là một trong những khu vực cung cấp diesel lớn của thế giới, đồng thời là nguồn cung những loại dầu thô phù hợp nhất để sản xuất nhiên liệu này.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu tại Nga, một nước cung cấp diesel lớn khác, cũng khiến thị trường thắt chặt hơn và đẩy giá lên mức cao kỷ lục./.

OCBC: Cú sốc giá dầu đang tạo áp lực lớn lên các nền kinh tế ASEAN Trong báo cáo phân tích ngày 15/9, Ngân hàng OCBC nhận định đà tăng trở lại của giá dầu đang gia tăng nguy cơ nới rộng thâm hụt thương mại và thâm hụt tài khoản vãng lai của các quốc gia ASEAN.