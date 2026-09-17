Phiên livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn Bắc Ninh

Tối 16/9, tại Trung tâm văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh (phường Tân Tiến), Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức livestream “Phiên chợ nông sản an toàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026” với chủ đề “Hương sắc nông sản Bắc Ninh - Khát vọng vươn tầm."

Chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh trên môi trường số.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trong đó có fanpage “Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh,” thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm đặc trưng được giới thiệu theo các nhóm như: thực phẩm truyền thống, quà tặng từ thiên nhiên, nông sản và dược liệu, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm đặc trưng địa phương. Trong đó có gạo nếp cái hoa vàng, bánh chưng Vân, bánh đa nem, kẹo lạc, mật ong, tinh bột nghệ, miến dong, măng Tây Yên Tử, măng Lục Trúc, vải thiều sấy khô, long nhãn, ổi cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm Phù Lãng…

Đặc biệt, tại phiên livestream, các chủ thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, cách nhận diện sản phẩm và kết nối với người tiêu dùng thông qua hình thức bán hàng trực tuyến.

Phiên chợ là sự hội tụ của hơn 300 sản phẩm đến từ các miền quê Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ. Các gian hàng giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm phong phú như thực phẩm truyền thống, nông sản và dược liệu, sản phẩm từ thiên nhiên, sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao, cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống.

Các sản phẩm được giới thiệu gắn với tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, truy xuất nguồn gốc và câu chuyện của từng vùng quê, từng chủ thể sản xuất.

Phiên chợ không chỉ là hoạt động giao thương mà còn mở thêm cơ hội để nông sản Bắc Ninh vươn ra thị trường rộng lớn hơn thông qua các kênh phân phối hiện đại.

Thông qua phiên livestream, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng hội viên trong phát triển nông nghiệp an toàn, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản tiếp cận thương mại điện tử. Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng quy trình sản xuất an toàn, chuẩn hóa bao bì, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc; đồng thời hỗ trợ hội viên từng bước làm quen với phương thức bán hàng trực tuyến, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Không chỉ là hoạt động quảng bá, phiên livestream còn tạo không gian kết nối trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, đưa các sản phẩm từ vùng sản xuất đến gần hơn với khách hàng trên cả nước. Đây cũng là một trong những cách làm cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người nông dân Bắc Ninh./.

Bắc Ninh gắn trách nhiệm người đứng đầu với mục tiêu tăng trưởng 2 con số Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu từng ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá cán bộ, lãnh đạo.