FBC ASEAN 2026: Gắn kết Việt Nam - Nhật bản, hướng tới chuỗi cung ứng xanh

Chuyển đổi xanh đang dần trở thành một yêu cầu mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, đặt ra bài toán về công nghệ, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế đối với doanh nghiệp chế tạo.

Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét của chuỗi cung ứng toàn cầu, đặt ra bài toán về công nghệ, năng lực sản xuất và tiêu chuẩn quốc tế đối với doanh nghiệp chế tạo. Trong bối cảnh đó, tăng cường kết nối quốc tế mở thêm cơ hội hợp tác về công nghệ, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bền vững.

Diễn ra từ ngày 16-18/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, FBC ASEAN 2026 quy tụ hơn 1.000 gian hàng, với khoảng 80% đơn vị là các nhà sản xuất trực tiếp đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN và nhiều thị trường khác.

Triển lãm tập trung vào gia công chính xác, linh kiện, khuôn mẫu, máy móc, tự động hóa, robot và giải pháp nhà máy thông minh ứng dụng AI. Các hoạt động B2B tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp, công nghệ và đối tác sản xuất.

Bên cạnh giao thương, sản xuất xanh là nội dung xuyên suốt với các chủ đề về chuỗi cung ứng xanh, ESG và yêu cầu phát triển bền vững. Qua đó, FBC ASEAN 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường toàn cầu./.