Hà Tĩnh ưu tiên bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu trong chiến lược thu hút FDI 2027

Theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành, hoạt động thu hút đầu tư sẽ được triển khai phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút khoảng 45-50 dự án đầu tư trong và ngoài nước trong năm 2027, trong đó vốn FDI dự kiến đạt khoảng 600 triệu USD. Thay vì xúc tiến theo hướng dàn trải, tỉnh xác định chuyển mạnh sang cách làm chủ động, có trọng tâm, tập trung vào các nhà đầu tư chiến lược và những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao.

Tập trung vào các ngành có sức lan tỏa

Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm trong chiến lược thu hút đầu tư của Hà Tĩnh. Tỉnh định hướng phát triển khu vực này thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics, đồng thời mở rộng dư địa cho những ngành công nghiệp nền tảng và công nghệ cao.

Ba nhóm ngành được xác định là trọng tâm gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng; và cảng biển, logistics, dịch vụ công nghiệp và chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, Hà Tĩnh hướng tới các dự án quy mô lớn trong luyện kim, cơ khí, vật liệu, chế biến sâu, công nghiệp sau thép, sản xuất và lắp ráp ô tô, thiết bị công nghiệp. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác lợi thế sẵn có của Khu kinh tế Vũng Áng-Sơn Dương và từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất, công nghiệp hỗ trợ.

Đối với năng lượng, tỉnh ưu tiên các dự án theo hướng sạch và hiệu quả, bao gồm LNG, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Trong khi đó, lợi thế về cảng biển và vị trí trên các tuyến giao thương tiếp tục được Hà Tĩnh khai thác để phát triển logistics, dịch vụ công nghiệp và chuỗi cung ứng.

Song song với ba nhóm ngành chủ lực, tỉnh mở rộng thu hút có chọn lọc vào những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, điện tử, điện toán đám mây, IoT, công nghệ chuỗi khối, R&D, công nghệ sinh học và y sinh.

Định hướng này đi cùng yêu cầu sàng lọc dự án. Hà Tĩnh không khuyến khích những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, thâm dụng tài nguyên hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Khả năng kết nối với khu vực kinh tế trong nước cũng được đặt thành một tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng để đón nhà đầu tư

Một trong những điều kiện được Hà Tĩnh xác định có ý nghĩa quyết định đối với khả năng thu hút dòng vốn mới là sự sẵn sàng của hạ tầng và mặt bằng.

Tỉnh tập trung nguồn lực đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp như Bắc Thạch Hà (Việt Xuyên), Gia Lách mở rộng (Nghi Xuân), Vinhomes tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hưng Long (Toàn Lưu), Bắc Hồng Lĩnh cùng một số khu, cụm công nghiệp khác.

Bên cạnh thu hút các dự án sản xuất, Hà Tĩnh cũng chú trọng tìm kiếm nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Các doanh nghiệp hạ tầng đang hoạt động trên địa bàn được xác định là đối tác cần được đồng hành để chuẩn bị quỹ đất, cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết, qua đó tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Cách tiếp cận này cho thấy xúc tiến đầu tư không chỉ được tính từ thời điểm doanh nghiệp được mời đến khảo sát, mà bắt đầu từ việc chuẩn bị sẵn sản phẩm đầu tư đủ rõ ràng về vị trí, quy hoạch, đất đai, hạ tầng và chính sách.

Khu kinh tế Vũng Áng ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà máy để sản xuất công nghiệp. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Từ quảng bá đại trà sang tìm kiếm đúng nhà đầu tư

Trong năm 2027, Hà Tĩnh dự kiến triển khai khoảng 20 nhóm hoạt động xúc tiến đầu tư, từ nghiên cứu thị trường, xác định đối tác tiềm năng, khảo sát và kết nối nhà đầu tư đến xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa danh mục dự án, quảng bá và đào tạo đội ngũ cán bộ.

Thay vì chờ nhà đầu tư tìm đến, tỉnh định hướng chủ động xác định từng thị trường, ngành nghề, chuỗi giá trị và nhóm doanh nghiệp mục tiêu để tiếp cận.

Các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục được duy trì. Đồng thời, Hà Tĩnh hướng hoạt động xúc tiến tới Hoa Kỳ, EU, các nước G7, OECD và những nền kinh tế có thế mạnh về công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn ESG.

Mục tiêu không đơn thuần là tìm kiếm nguồn vốn mà là tiếp cận những doanh nghiệp có khả năng tham gia hoặc dẫn dắt chuỗi cung ứng. Với cách làm này, một dự án FDI được kỳ vọng không đứng riêng lẻ mà tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào quá trình cung ứng nguyên liệu, linh kiện, dịch vụ và các công đoạn sản xuất liên quan.

Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu về những doanh nghiệp trong tỉnh có khả năng tham gia chuỗi cung ứng, từ đó kết nối doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp đầu chuỗi với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các hộ kinh doanh có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp.

Mở rộng không gian thu hút đầu tư

Chiến lược xúc tiến đầu tư năm 2027 được Hà Tĩnh xây dựng trên cơ sở phân định rõ lợi thế của từng khu vực.

Khu vực trung tâm được định hướng phát triển đô thị, dịch vụ, tài chính, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo và công nghiệp sạch. Phía Bắc tập trung vào du lịch văn hóa, lịch sử, dịch vụ ven sông, ven biển và đô thị sinh thái.

Khu vực phía Nam là vùng động lực cho công nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Phía Tây được định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, kinh tế rừng, tín chỉ carbon, dược liệu và du lịch sinh thái.

Trong khi đó, vùng kinh tế biển được định hướng phát triển thủy sản, hậu cần nghề cá, du lịch biển và năng lượng.

Tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh ưu tiên các lĩnh vực thương mại, logistics, du lịch và nông-lâm nghiệp công nghệ cao, gắn với hợp tác khu vực biên giới Hà Tĩnh-Borikhamxay.

Cùng với đó, Hà Tĩnh định hướng thu hút các dự án du lịch trọng điểm, khu đô thị, dịch vụ gắn với các đầu mối giao thông mới, trong đó có định hướng phát triển theo mô hình TOD tại khu vực các ga đường sắt tốc độ cao.

Tàu chở than bốc dỡ hàng hóa tại bến cảng số 3, cảng Vũng Áng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Số hóa thông tin để nhà đầu tư dễ tiếp cận

Một thay đổi khác trong cách làm xúc tiến đầu tư của tỉnh là tăng cường sử dụng dữ liệu và các nền tảng số.

Tỉnh dự kiến xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về dự án, quy hoạch, đất đai, hạ tầng và chính sách; đồng thời chuẩn hóa danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Các tài liệu giới thiệu sẽ được chuẩn bị theo hướng đa ngữ, kết hợp video, mã QR, sách điện tử và bản đồ số để nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin trước khi trực tiếp khảo sát.

Việc số hóa được kỳ vọng giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin ban đầu, đồng thời tăng tính minh bạch về quỹ đất, quy hoạch và cơ hội đầu tư.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến ở nước ngoài và các hội nghị chuyên đề, tỉnh tiếp tục tăng cường xúc tiến tại chỗ, tư vấn thủ tục trực tiếp và duy trì các tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang triển khai dự án.

Đây cũng là bước chuyển từ quan niệm xúc tiến đầu tư chỉ tập trung vào khâu "mời gọi" sang đồng hành trong toàn bộ quá trình, từ tiếp cận, khảo sát, hoàn thiện thủ tục đến triển khai và mở rộng dự án.

Đặt mục tiêu tăng cả vốn đầu tư và năng lực doanh nghiệp

Bên cạnh mục tiêu thu hút khoảng 600 triệu USD vốn FDI, Hà Tĩnh phấn đấu thành lập mới 2.000 doanh nghiệp trong năm 2027, đưa tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân đạt trên 11%.

Tỉnh đồng thời đặt mục tiêu cải thiện các chỉ số liên quan đến năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Những mục tiêu này cho thấy hoạt động xúc tiến đầu tư được đặt trong tổng thể cải thiện môi trường kinh doanh, thay vì chỉ tập trung vào việc thu hút thêm vốn.

Với định hướng chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, chuẩn bị trước hạ tầng và quỹ đất, ưu tiên công nghệ cao, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và đẩy mạnh số hóa, Hà Tĩnh đang xây dựng một phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng chọn lọc hơn. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa thêm dự án về địa bàn, mà tạo ra những dự án có khả năng hình thành chuỗi giá trị, nâng cao năng lực sản xuất và tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế địa phương trong giai đoạn 2026-2030./.

Phát triển Vũng Áng theo mô hình khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm định hướng phân bố không gian phát triển hợp lý, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế và bảo đảm cơ hội cho các hoạt động phát triển trong Khu kinh tế Vũng Áng.

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