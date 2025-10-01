'Hà Tĩnh coi lãnh đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững là nhiệm vụ trung tâm'

Sáng 1/10, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Dự Đại hội có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 400 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10.200 đảng viên, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ. Đại hội có sự tham dự của 400 đại biểu chính thức - những gương mặt tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của hơn 10,2 vạn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Thành quả sau gần 35 năm tái lập tỉnh tạo nền tảng vững chắc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra vừa qua.

Ông Trần Cẩm Tú mong muốn cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Khẳng định Hà Tĩnh là địa phương giàu truyền thống cách mạng và nhấn mạnh một số kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Trần Cẩm Tú chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu và kết quả toàn diện của tỉnh, góp phần tích cực vào thành tích chung của cả nước.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh đang đứng trước rất nhiều thời cơ thuận lợi khi đất nước đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, nhiều chủ trương, quyết sách, định hướng chiến lược quan trọng đang mở ra những động lực phát triển mới.

Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ thành quả sau gần 35 năm tái lập tỉnh đã tạo nền tảng vững chắc, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã rõ. Hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều dự án lớn được thu hút đang tạo ra những động lực mới.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền hai cấp với một bộ máy tinh gọn là một bước ngoặt mang tính chiến lược, tạo cơ sở quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững trong giai đoạn tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư nêu bật một số nhiệm vụ để Đại hội tiếp tục quan tâm thảo luận, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Cụ thể, tỉnh phải tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, quyết định thắng lợi các mục tiêu phát triển. Kiên trì xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, coi đây là nguồn sức mạnh nội sinh, là nền tảng của mọi thành công.

Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương, các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; về giáo dục cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đảm bảo khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, của hệ thống chính trị thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển, bứt phá hiện nay.

Có những biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chú trọng công tác nội chính, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tư duy quản lý theo hướng "chính quyền kiến tạo, phục vụ," xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, có năng lực toàn diện, có phương pháp làm việc khoa học, sát dân, hiểu dân, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả Trung tâm Hành chính công, số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Phấn đấu là một cực tăng trưởng mới, trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững, coi đây là nhiệm vụ trung tâm; phải bám sát, cập nhật kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quyết sách lớn, các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về phát triển kinh tế tư nhân; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, về đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và trong tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hà Tĩnh khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh, lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần vào mục tiêu chung của cả nước.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, phân tích, nhận diện rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để xác định mục tiêu, phương hướng phát triển cho phù hợp. Tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá Chiến lược được Đại hội thông qua.

Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quan tâm phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hiện đại, ưu tiên các ngành có lợi thế như sản xuất thép, điện, ôtô và các dự án năng lượng tái tạo. Tiếp tục coi kinh tế nông nghiệp là trụ đỡ, đẩy mạnh cơ cấu theo hướng tập trung chuyên canh hàng hóa quy mô lớn, năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Tỉnh ưu tiên phát triển các sản phẩm, các sản phẩm chủ lực, lợi thế đặc trưng của tỉnh và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện tại và nông dân văn minh.

"Cần xác định rõ vị trí của Hà Tĩnh trong chiến lược phát triển quốc gia và vùng. Hà Tĩnh giữ vị trí chiến lược trên trục Bắc Trung Bộ - hành lang kinh tế Đông Tây kết nối với Lào, Thái Lan, với Biển Đông qua cảng Vũng Áng - Sơn Dương. Phấn đấu là một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ, vừa là trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế," ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư nêu bật yêu cầu phát triển văn hóa toàn diện, văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn lực, chăm lo đời sống cho nhân dân. Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa. Thường xuyên củng cố, tăng cường đảm bảo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc vào dự thảo các văn kiện; đồng thời khách quan, công tâm sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí tiêu biểu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo số lượng, cơ cấu, tỷ lệ theo quy định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới và những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn đảng bộ tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhấn mạnh Đại hội chỉ thực sự thành công khi những mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra được thực hiện thắng lợi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, ông Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội để toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và nhân dân Hà Tĩnh nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về kết quả và cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang và những con người Hà Tĩnh bản lĩnh, kiên cường, những thành tựu đạt được cùng khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thay mặt Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh và toàn thể Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; đồng thời khẳng định Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Đại hội, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 đồng chí.

Sáng cùng ngày, Đại hội đã nghe một số phát biểu tham luận của đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy với nội dung: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”; đồng chí Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham luận có nội dung: “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập mới.”

Đại hội diễn ra từ 30/9 đến chiều 2/10/2025./.

