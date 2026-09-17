Người dân Hà Nội lại chật vật giữa “biển nước”

Mưa lớn trong đêm 16/9 và rạng sáng 17/9 với lượng mưa trung bình từ 80-160mm, thậm chí có nơi lên tới 199mm, khu vực thấp trũng trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập.

Sáng 17/9, thời tiết Hà Nội tiếp tục mưa diện rộng gây ngập, ùn tắc nhiều tuyến phố khiến người dân phải chật vật di chuyển.

Mưa lớn trong đêm 16/9 và rạng sáng 17/9 với lượng mưa trung bình từ 80-160mm, thậm chí có nơi lên tới 199mm như tại khu vực Từ Liêm và 188mm tại khu vực Hai Bà Trưng đã khiến nhiều tuyến đường, khu vực thấp trũng trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập.

Trong sáng nay theo ghi nhận của phóng viên TTXVN người dân không chỉ chật vật đi lại trên những con phố ngập nước mà còn phải đối mặt với tình trạng ùn tắc kéo dài./.