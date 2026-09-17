Mưa lũ gây thiệt hại hơn 10.000ha cây trồng, hàng nghìn nhà dân bị ngập

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có báo cáo nhanh về công tác phòng, chống thiên tai, tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tính đến 7 giờ sáng 17/9.

Cụ thể, theo báo cáo từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến 7 giờ ngày 17/9, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 nhà bị sập ở tỉnh Thanh Hóa; 21 nhà hư hỏng (trong đó Lào Cai 5, Phú Thọ 11, Thanh Hóa 1, Nghệ An 4).

Về ngập lụt, chia cắt, thống kê tại các địa phương cho thấy có 2.291 nhà bị ngập (trong đó tại tỉnh Phú Thọ có 141 nhà, Hà Nội 146 nhà, Ninh Bình 921 nhà, Thanh Hóa 334 nhà, Nghệ An 749 nhà); ngập nhiều tuyến giao thông gây chia cắt 1.621 hộ (trong đó tại tỉnh Thanh Hóa có 1.220 hộ tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong; Nghệ An 401 hộ tại các xã Lạc Thủy, Cao Dương); ngập lối đi 372 hộ tại xã Xuân Mai (Hà Nội).

Mưa lớn, ngập lụt cũng đã làm 10.014 ha lúa, hoa màu, cây trồng ngập, thiệt hại (trong đó tại Hà Nội có 727ha, Ninh Bình 5.843ha, Thanh Hóa 2.157ha, Nghệ An 1.287); 195 con gia súc, 11.958 con gia cầm bị chết, cuốn trôi tại tỉnh Nghệ An.

Về đê điều, trên tuyến đê tả Đáy ở tỉnh Ninh Bình (đê cấp III) đã xảy ra sự cố sạt mái đê phía sông đoạn K100+810 - K100+828, chiều dài cung sạt 18m, chiều cao cung sạt (0,5-1,8m), chính quyền địa phương đã xử lý xong giờ đầu bằng biện pháp đóng cọc tre, đắp bao tải đất và trải bạt chống xói; tràn 1.400m đê, bờ bao sông Bùi tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (thành phố Hà Nội). Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã huy động lực lượng gia cố, chống tràn đê, bờ bao.

Đối với giao thông, có 92 điểm sạt lở (trong đó Lào Cai 3 điểm, Phú Thọ 27 điểm, Thanh Hóa 31 điểm, Nghệ An 31 điểm), trong số đó 8 điểm Quốc lộ (Lào Cai 1 điểm, Thanh Hóa 4 điểm). Hiện các địa phương đang xử lý, khắc phục.

Ngoài ra có 35 điểm ngập tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An, trong đó có 13 điểm Quốc lộ. Các địa phương đã tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Nhiều khu dân cư tại xã Ái Tử (Quảng Trị) bị ngập lụt do mưa lớn. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Về diễn biến tiếp theo, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, dự báo từ sáng 17/9 đến hết đêm 17/9, khu vực các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 130mm; khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội có mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá dự báo cấp 1.

Trên biển, dự báo ngày và đêm 17/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Trước diễn biến trên, theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại các Công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về diễn biến lũ, khu vực ngập sâu, chia cắt; kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều.

Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

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