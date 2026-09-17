Thời tiết ngày 17/9: Mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc, cảnh báo dông lốc tại Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong khi đó, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và tối.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo về hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá tại Hà Nội. Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường/xã: Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai... Vùng mây có xu hướng dịch chuyển chậm từ Đông Nam lên Tây Bắc và mở rộng sang các phường xã lân cận.

Trong khoảng 2 giờ tới, các phường xã nói trên và khu vực lân cận như: Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình, Láng, Phú Lương... có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La ngày có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội và Ninh Bình ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây. Phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C. Gió nhẹ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Gió nhẹ.

Tại Nam Bộ, trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Gió Tây cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Gió nhẹ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ sáng sớm 17/9 đến hết đêm 17/9, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Cùng đó, trong 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 17/9 đến hết ngày 17/9, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên và phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 17/9, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Trên biển, hiện nay (17/9), ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Theo dự báo, ngày và đêm 17/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Từ nay đến cuối năm 2026, Biển Đông sẽ xuất hiện 3-5 cơn bão Dự báo từ nay đến hết năm 2026, trên Biển Đông còn khoảng 3-5 cơn bão, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền, khoảng 8-10 đợt mưa lớn trên các vùng miền.