Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Từ 8 giờ 40 phút đến 13 giờ 40 phút ngày 17/9, khu vực các tỉnh, thành phố tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai 20-30mm có nơi trên 90mm; Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh 10- 20mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Song Khủa; Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Mai, Chiềng Sại, Gia Phù, Kim Bon, Tà Xùa, Tân Yên, Tô Múa, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha (tỉnh Sơn La).

Tại tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Mai Hạ, Thượng Cốc; An Bình, Bao La, Cao Phong, Đại Đồng, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Long Cốc, Mai Châu,Mường Bi, Mường Động, Mường Vang, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Sơn Lương, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Thổ Tang, Thượng Long, Toàn Thắng, Vân Sơn, Vĩnh Hưng, Xuân Đài, Yên Phú, Yên Thủy; An Nghĩa, Bản Nguyên, Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Cao Dương, Cao Sơn, Chân Mộng, Chí Đám, Chí Tiên, Cự Đồng, Đà Bắc, Đại Đình, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Lương, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Kim, Hợp Lý, Hùng Việt, Hương Cần, Hy Cương, Khả Cửu, Lai Đồng, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Minh, Liên Sơn, Lương Sơn, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, Âu Cơ, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Nông Trang, Phong Châu, Phú Thọ,Tân Hòa, Thanh Miếu, Thống Nhất, Vân Phú, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Pà Cò, Phú Khê, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Quy Đức, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tam Sơn, Tây Cốc, Thái Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thọ Văn, Thung Nai, Tiên Lương, Tiền Phong, Trung Sơn, Tu Vũ, Vân Bán, Văn Lang, Văn Miếu, Vạn Xuân, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Võ Miếu, Xuân Lãng, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lạc, Yên Lập, Yên Sơn, Yên Trị.

Đối với tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Mường Lai, Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Yên Bái, Quy Mông, Tà Xi Láng, Thác Bà, Trấn Yên, Việt Hồng, Yên Bình, Bảo Ái, Cảm Nhân, Chấn Thịnh, Đông Cuông, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Liên Sơn, Lục Yên, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Nghĩa Tâm, Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Phúc Lợi, Sơn Lương, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Văn Chấn, Xuân Ái, Yên Thành.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Bình Xa, Đồng Yên, Hàm Yên, Hồng Sơn, Lực Hành, Nhữ Khê, An Tường, Bình Thuận, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phù Lưu, Tân Thanh, Thái Hòa, Thái Sơn, Trung Sơn, Trường Sinh, Yên Nguyên, Yên Sơn.

Các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Bình Thành, Bình Yên, Phú Đình, Trung Hội; Chợ Mới, Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Đức Lương, Hợp Thành, Kim Phượng, La Bằng, La Hiên, Lam Vỹ, Phan Đình Phùng, Phúc Thuận, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phượng Tiến, Quân Chu, Quang Sơn, Thần Sa, Tràng Xá, Văn Lăng, Vạn Phú, Yên Trạch.

Cùng với đó, thành phố Quảng Ninh có các xã, phường: Ba Chẽ; Điền Xá, Hải Ninh, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh, Quảng Đức, Thống Nhất.

Tỉnh Thanh Hóa gồm các xã, phường: Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Quý Lương, Tân Thành, Thạch Lập, Thiết Ống, Trung Hạ, Văn Nho, Văn Phú, Yên Thắng; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Công Chính, Điền Lư, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thanh Kỳ, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Sơn, Trung Thành, Vân Du, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Du, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thọ; Mường Mìn, Nguyệt Ấn, Tam Lư, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Trung Lý, Trường Lâm, Xuân Chinh, Xuân Thái.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An gồm các xã, phường: Châu Tiến, Đông Hiếu, Hùng Chân, Thông Thụ, Tiền Phong; Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Khê, Con Cuông, Hạnh Lâm, Mậu Thạch, Môn Sơn, Nghĩa Đàn, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Đồng, Thành Bình Thọ, Yên Hòa, Yên Xuân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Phú Thọ, Thanh Hóa cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 7 giờ ngày 16/9 đến 7 giờ ngày 17/9, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Quang Minh 99,8mm (Sơn La); Vạn Mai 152mm (Phú Thọ); Cổ Phúc 117,6mm (Lào Cai); Thái Hòa 75,8mm (Tuyên Quang); Điềm Mặc1 là 93mm (Thái Nguyên); Cẩm Phả 74,4mm (Quảng Ninh); Trung Hạ 266mm (Thanh Hóa); Nông trường15 là 167mm (Nghệ An);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Thời tiết ngày 17/9: Mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc, cảnh báo dông lốc tại Hà Nội Theo dự báo, ngày và đêm 17/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.