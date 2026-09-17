Hà Nội: Mưa lớn khiến nhiều điểm trên các tuyến phố ngập úng, giao thông ùn tắc

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết đêm 16/9 rạng sáng 17/9 trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn với lượng mưa trung bình 80-160mm (một số nơi có lượng mưa lớn như tại điểm đo Từ Liêm ở Trạm bơm Đồng Bông I 199mm, Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm, Cầu Giấy 175,4mm và 166mm).

Đặc biệt mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều điểm trên các tuyến phố bị úng ngập, giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm buổi sáng.

Cụ thể, đến thời điểm 6h, trên địa bàn thành phố xuất hiện các điểm úng ngập như: Dương Đình Nghệ-Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam), Hoa Bằng (từ số nhà 91 đến số nhà 97 và số nhà 54 đến số nhà 56), khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình, khu vực đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường Sân Vận Động Mỹ Đình, đường Tân Mỹ, Phố Phan Văn Trường (Từ số nhà 25 đến số nhà 131 trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa Học), Phố Trần Bình, Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình), Võ Chí Công (đoạn trước cổng tòa nhà UDIC).

Cùng với đó, đường Nguyễn Hoàng-Phạm Hùng, Hầm chui dân sinh 4,5,6, Km9+656, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh, ngõ 100 Đội Cấn... cũng bị úng ngập cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn qua các khu vực này.

Tương tự, tại ngã ba Xa La, nước đang ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Người đi xe máy và ôtô gầm thấp cần đặc biệt thận trọng, tránh cố đi qua khi chưa xác định được độ sâu.

Cũng theo ghi nhận, khu vực ngã tư Huỳnh Thúc Kháng-Láng Hạ cũng xuất hiện ngập nước. Mật độ phương tiện lớn kết hợp mặt đường ngập khiến giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn gây ngập úng trên phố Thái Hà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trên đường Phan Trọng Tuệ theo hướng đi cầu Tó, giao thông cũng đang trong tình trạng ùn kéo dài. Trên đường đê Long Biên theo hướng lên cầu Chương Dương và vào trung tâm, dòng xe cũng đang ùn dài.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương phân luồng hướng dẫn, điều tiết giao thông, để giao thông thông suốt.

Đáng chú ý, tại đường Núi Trúc, trước số nhà 26, một cây bị đổ và chiếm khoảng một phần ba lòng đường. Sự cố khiến dòng phương tiện qua khu vực xuất hiện ùn ứ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực đường đến Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, phân hiệu 1 (Tây Mỗ, Hà Nội) bị úng ngập, tiềm ẩn nguy hiểm khi di chuyển qua khu vực này. Do đó, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 17/9, để đảm bảo an toàn.

Trước tình hình đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý úng ngập. Các cửa phai, trạm bơm được kịp thời vận hành đúng quy trình; bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Bên cạnh đó, ngay khi có mưa, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối.

Ứng trực tiêu thoát nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cụ thể vận hành các trạm bơm đầu mối như Trạm bơm Yên Sở (20/20), Trạm bơm Bắc Thăng Long-Vân Trì(4/4), Trạm bơm Cổ Nhuế(4/4), Trạm bơm Đồng Bông 1 (3/3).

Song song với đó, các Trạm bơm Cầu Ngà 1, Trạm bơm Cầu Ngà 3, Trạm bơm Nguyễn Hoàng Tôn, Trạm bơm Phú Thượng, Trạm bơm Resco, Trạm bơm Trần Phú, Trạm bơm Tân Mai, Trạm bơm Đền Lừ mới, Trạm bơm Đồng Bông 1 (cũ), Trạm bơm Đồng Bông 2... cũng được vận hành kịp thời để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Cũng theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, ngày 16/9, công ty đã mở đập Thanh Liệt hỗ trợ hạ mực nước sông Nhuệ, sông Bùi, sông Tích và sông Đáy. Khi khu vực nội đô xuất hiện mưa, công ty đã chủ động vận hành đập Cầu Quang và đập Thanh Liệt, linh hoạt điều tiết theo diễn biến mưa, mực nước thực tế, ưu tiên bảo đảm an toàn thoát nước đô thị.

Hiện trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy./.

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