Hà Nội: Nhiều tuyến phố ngập sâu, vận hành các trạm bơm tiêu thoát nước

Do mưa lớn, trong sáng nay (ngày 17/9), trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có hàng loạt các điểm ngập sâu từ 0,1-0,3m. Ngoài ra, các đơn vị thoát nước đã vận hành trạm bơm, khơi thông cống rãnh để tiêu nước, chống ngập.

Với ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ đêm ngày 16/9, đến thời điểm 6h sáng nay, một số khu vực ghi nhận lượng mưa như sau: Hai Bà Trưng 189.9mm, Hoàn Kiếm 131.8mm, Phú Thượng 115.4mm, Yên Sở 164.4mm, Yên Nghĩa 143.3mm, Cầu Giấy 181.6mm, Phú Thượng 115.3mm, Hoàng Mai 136.6mm, Từ Liêm 196.4mm, Tây Mỗ 180.8mm, Kiến Hưng 134.2mm, Vĩnh Thanh 148.9mm, Thanh Liệt 153.5mm, Thanh Trì 120.4mm.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết qua theo dõi và báo cáo của các đơn vị thoát nước, đến thời điểm 6h30 sáng ngày 17/9, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ngập như sau: Nguyễn Gia Bồng ngập 0,2m; Hoa Lâm ngập 0,1m; Lê Mật ngập 0,1m; Đại lộ Thăng Long hầm 2, 5, 6, hầm Km 9+656 ngập trung bình 0,25m-0,5m; Đại lộ Thăng Long đường gom Đoạn từ Cầu Vượt An Khánh đến Hầm 6 ngập trung bình 0,25m; cổng chào An Khánh ngập trung bình 0,3m; Đỗ Đức Dục ngập 0,1m; Châu Văn Liêm ngập 0,2m; Tố Hữu (ngã 3 Lương Thế Vinh) ngập 0,2m; Trần Duy Hưng (nút giao Trung Hòa) ngập 0,2m; Sân vận động Mỹ Đình ngập 0,2m; Dương Đình Nghệ ngập 0,2m; Phan Văn Trường ngập 0,3m; Võ Chí Công (Udic) ngập nhẹ láng mặt đường giao thông đi lại bình thường; Phạm Hùng ngập 0,3m; Hoa Bằng ngập 0,3m; Trần Bình ngập 0,3m; Đường Mỹ Đình ngập 0,2m; Triều Khúc ngập 0.2m; Quốc lộ 6( tổ 1+4 Yên Nghĩa) ngập 0,2m.

Ngoài ra, các điểm ngập như: Quyết Thắng ngập 0,3m; phố Xốm (đối diện toà nhà Hải Nam) ngập 0,1m; Lê Lợi-Trần Hưng Đạo ngập 0,15m; Quang Trung (Hà Đông-nhà ga La Khê ngập 0,1m; trước cổng trường Nguyễn Huệ) ngập 0,15m); Nguyễn Trác (chân cầu HH2) ngập 0,3m; Bến xe Yên Nghĩa ngập 0,15 m; Tô Hiệu ngập 0,1m; Do Nha (số nhà 1-122) ngập 0,2m; 165 Thái Hà ngập 0,3m; Nguyễn Văn Trỗi ngập 0,15m; Tây Mỗ ngập 0,35m; Phú Viên ngập 0,25m; Xuân Phương ngập 0,35m; Đường 32 (Đoạn cổng chào An Khánh) ngập 0,25m; Ngọc Hồi ngập 0,15m; Yên Xá ngập 0,25m; Chiến Thắng ngập 0,15m; Triều Khúc ngập 0,2m; Văn Tiến Dũng-Quốc lộ 32 ngập 0,25m.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị thoát nước duy trì triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất; chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ, tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị huy động toàn bộ nhân lực tập trung khơi thông dòng chảy, bố trí và thiết bị bơm hút tăng khả năng thoát nước khu vực úng ngập; phối hợp với các đơn vị giao thông cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị trí ngập; tiếp tục triển khai ứng trực tại hiện trường, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống chủ động ứng phó với diễn biến mưa; kiểm tra, rà soát hệ thống xác định nguyên nhân các vị trí úng ngập đề xuất các giải pháp xử lý.

“Qua theo dõi, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản được vận hành ổn định. Tại khu vực trung tâm thành phố và phạm vi hệ thống thoát nước được đầu tư theo các dựa án khẩn cấp và chống úng ngập cục bộ không phát sinh úng ngập,” ông Hưng khẳng định.

Mặt khác, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới đưa vào vận hành tiếp tục được Trung tâm chỉ đạo theo dõi, vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa, mực nước thực tế; phối hợp đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu nhằm tăng cường khả năng điều tiết, thu gom và bơm tiêu, góp phần hạn chế tình trạng úng ngập tại các khu vực được đầu tư.

Hiện, trên địa bàn thành phố đang tiếp tục có mưa, Trung tâm tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng để chủ động ứng phó với diến biến mưa./.

Hà Nội: Mưa lớn khiến nhiều điểm trên các tuyến phố ngập úng, giao thông ùn tắc Mưa lớn trên diện rộng kéo dài cả đêm 16/9 khiến nhiều điểm trên các tuyến phố ở Hà Nội bị úng ngập, giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm buổi sáng 17/9.