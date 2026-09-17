Đồng Nai sửa chữa tuyến đường nối Quốc lộ 13 với Cửa khẩu Hoàng Diệu

Sau thời gian khai thác, tuyến ĐT.759B qua địa bàn thành phố Đồng Nai xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, ổ voi, ổ gà, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực trạng này đã được Thông tấn xã Việt Nam phản ánh, qua đó ghi nhận những bất cập trên tuyến và kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục. Cơ quan chức năng đã khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập phương án và bố trí nguồn lực để sửa chữa theo kế hoạch. Hiện các đơn vị đang tập trung thi công, khắc phục những vị trí hư hỏng nặng trên tuyến.

Tuyến ĐT.759B dài khoảng 40 km, nối Quốc lộ 13 tại khu vực ngã ba Liên ngành, xã Lộc Tấn với Cửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu, xã Hưng Phước. Đây là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và kết nối các địa phương khu vực biên giới.

Trước khi triển khai sửa chữa, một số đoạn trên tuyến xuất hiện tình trạng mặt đường bong tróc, nứt, nhiều "ổ gà," "ổ voi."

Đặc biệt, đoạn qua xã Tân Tiến có nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Khi trời mưa, nước đọng che khuất các hố sâu, khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Máy móc được huy động để xử lý nền đường tại vị trí đang sửa chữa trên tuyến ĐT.759B, bảo đảm kết cấu mặt đường trước khi thảm lớp nhựa mới. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo cơ quan chuyên môn, việc sửa chữa ĐT.759B nằm trong kế hoạch duy tu, sửa chữa được xây dựng trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực tế tình trạng tuyến đường.

Theo ông Trương Viết Cường, đại diện Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, sau thời gian khai thác, một số đoạn trên tuyến ĐT.759B xuất hiện tình trạng bong tróc, "ổ gà" và hư hỏng mặt đường.

Cuối năm 2025, trước tình trạng một số vị trí hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn khảo sát, kiểm tra hiện trường và lập phương án duy tu, sửa chữa.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ đã lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật và được phê duyệt.

Hiện, hai gói sửa chữa lớn trên tuyến ĐT.759B đang được triển khai với tổng chiều dài gần 6km. Đây là đợt sửa chữa lớn kể từ khi tuyến đường được đưa vào khai thác; trước đó, các vị trí ổ gà chủ yếu được dặm vá, sửa chữa cục bộ để bảo đảm giao thông.

Đoạn ĐT.759B qua khu dân cư xã Tân Tiến đang được triển khai sửa chữa, trong đó nhiều vị trí mặt đường được cào bóc để thảm lại. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo phương án được phê duyệt, các hạng mục sửa chữa tập trung xử lý hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước, sau đó thảm tăng cường toàn bộ mặt đường và sơn lại hệ thống vạch kẻ đường.

Các đoạn được sửa chữa gồm từ Km4+845 đến Km5+495; khu vực Km14+100 đến Km14+700 được bổ sung hệ thống thoát nước và đoạn từ Km17+815 đến Km20+000.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 27,47 tỷ đồng, sử dụng nguồn sự nghiệp giao thông, thực hiện trong năm 2026. Mục tiêu là sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và thoát nước, hạn chế tình trạng xuống cấp, nâng cao tuổi thọ công trình và bảo đảm nhu cầu lưu thông trên tuyến.

Từ ngày 11/9, sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã tập trung máy móc, nhân lực và vật liệu để triển khai các hạng mục sửa chữa.

Tại những vị trí hư hỏng nặng, đơn vị đào bóc, loại bỏ kết cấu cũ và thay thế bằng kết cấu mới. Đối với những vị trí mặt đường rạn nứt, đơn vị cào bóc lớp nhựa cũ và thảm hoàn trả mặt đường.

Anh Phạm Xuân Quyết, Chỉ huy trưởng dự án sửa chữa nền, mặt đường ĐT.759B, cho biết do đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn nên đơn vị tổ chức thi công cuốn chiếu.

Các vị trí hư hỏng được xử lý theo từng đoạn; sau khi hoàn trả kết cấu mặt đường sẽ tiếp tục thảm tăng cường toàn bộ mặt đường, sơn vạch đường và lắp đặt hệ thống biển báo mới.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng. Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành phần mặt nhựa vào cuối tháng 10.

Trước mắt, các vị trí hư hỏng nặng từ Km17+815 đến Km20 được ưu tiên xử lý. Trong quá trình thi công, đơn vị bố trí biển báo, dây cảnh báo, đèn cảnh báo và các thiết bị phản quang để phân làn, hướng dẫn phương tiện, nhất là vào ban đêm.

Đơn vị thi công đặt rào chắn cảnh báo an toàn cho người dân. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Việc tổ chức thi công được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn thiện đến đó nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến. Đơn vị thi công cũng tranh thủ những thời điểm thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời có phương án tăng ca khi điều kiện cho phép.

Anh Đặng Văn Hải, người dân thôn Tân Thuận, xã Tân Tiến, cho biết người dân rất phấn khởi khi tuyến đường được sửa chữa. Người dân mong công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Với việc sửa chữa nền, mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông, tuyến ĐT.759B sẽ từng bước khắc phục những vị trí xuống cấp sau thời gian khai thác.

Việc hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường kết nối Quốc lộ 13 với Cửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu./.

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