Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường địa phương bị ngập nước, sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trong hôm nay (ngày 17/9) hàng loạt các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh địa phương đã bị ngập nước gây tắc đường, thậm chí có nhiều vị trí bị sạt lở. Hiện, các đơn vị quản lý đường bộ đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông.

Báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, hiện tại, trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý (bao gồm cả các đường của VEC, đường đầu tư theo hình thức PPP do Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền) không có trường hợp bị tắc đường.

Tuy nhiên tình hình giao thông tại một số đoạn bị ảnh hưởng do triều cường ngập Quốc lộ 1 tại Đồng bằng Sông Cửu Long; nước mưa gây ngập một số vị trí Quốc lộ 1 địa bàn Thanh Hóa; các điểm sạt lở trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh địa bàn Quảng Trị và thành phố Huế.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, các tuyến đường bộ địa phương quản lý hiện bị ngập nước gây tắc đường 9 vị trí gồm: một vị trí trên Quốc lộ 48 và 2 vị trí trên Quốc lộ 48E; các tuyến đường tỉnh có 6 vị trí. Địa phương đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông.

Địa phương này cũng ghi nhận sạt lở taluy gây tắc đường tại lý trình Km5+600/ĐT538 thuộc phường Hoàng Mai; sạt lở 47 vị trí khác trên các tuyến đường địa phương quản lý, nhưng không gây tắc đường. Địa phương đã chỉ đạo đơn vị quản lý đang huy động xe máy triển khai thông xe và tiếp tục tổ chức khắc phục các thiệt hại khác.

Tại Thanh Hóa, có 33 vị trí ngập nước, gây tắc đường. Hiện, nước rút thông xe 3 vị trí, còn lại 30 vị trí. Trong đó, một vị trí trên Quốc lộ 15, Quốc lộ 47 và 3 vị trí trên Quốc lộ 217B. Hiện nay địa phương đang tổ chức khắc phục và tổ chức phân luồng giao thông.

Trên các tuyến đường tỉnh của Thanh Hóa, nước ngập gây tắc đường tại 28 vị trí, đến nay đã thông xe 3 vị trí, còn lại 25 vị trí. Địa phương đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Địa phương đã chỉ đạo khắc phục được 8 vị trí sạt lở gây tắc đường, còn lại 11 vị trí. Trong đó, Quốc lộ 15C tắc 8 vị trí, đã thông xe 4 vị trí, còn 4 vị trí; Quốc lộ 217 tắc 4 vị trí, đã khắc phục thông xe một vị trí, còn 3 vị trí. Các tuyến đường tỉnh tắc đường tại 7 vị trí, đã thông xe 3 vị trí, còn lại 4 vị trí địa phương đang tiếp tục khắc phục.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, trên hệ thống quốc lộ, tổng khối lượng sạt lở taluy dương tại các vị trí khoảng 7.098m3; hư hỏng mặt đường tại một số tuyến đường.

Trên hệ thống đường tỉnh, tổng khối lượng sạt lở taluy dương tại các vị trí khoảng 5.262m3; một vị trí bị sạt taluy âm trên Đường tỉnh 519, chiều dài khoảng 20m./.

Thanh Hóa, Nghệ An chủ động sơ tán dân, ứng phó mưa lũ diễn biến phức tạp Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, các địa phương tổ chức sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình huống phát sinh.