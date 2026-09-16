Đường huyết mạch nối Tây Nguyên xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn rình rập

Tuyến đường Nguyễn Huệ, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai là tuyến giao thông quan trọng kết nối ĐT.741 với Quốc lộ 14, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải và xe container.

Tuy nhiên, nhiều đoạn trên tuyến đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường Nguyễn Huệ đoạn qua phường Bình Phước xuất hiện nhiều vị trí mặt đường hư hỏng. Lớp bêtông nhựa bị bong bật, đá dăm lộ ra; nhiều ổ gà, ổ voi nằm ngay trên phần đường xe chạy.

Sau mưa, các hố này chứa đầy nước, khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát và chủ động xử lý. Một số đoạn mặt đường biến dạng, chắp vá nhiều lần, tạo thành những mảng loang lổ.

Có nơi lớp nhựa bong tróc thành từng mảng, đá dăm vương vãi. Nhiều ổ gà khá sâu nằm trên hướng lưu thông của xe máy và ô tô, buộc các phương tiện giảm tốc độ, đánh lái tránh né.

Thực tế cho thấy, khi xe tải, xe đầu kéo container và ô tô liên tục lưu thông, gặp vị trí hư hỏng, các phương tiện phải giảm tốc độ hoặc chuyển hướng. Người đi xe máy nhiều thời điểm phải di chuyển sát mép đường để tránh xe tải, xe container.

Tại một số vị trí, lề đường cũng gồ ghề, xuống cấp. Việc nhiều phương tiện cùng phải đánh lái tránh ổ gà trong điều kiện lưu lượng giao thông đông khiến nguy cơ va chạm gia tăng.

Chị Lê Thị Thúy, người dân khu phố Tân Xuân 2, phường Bình Phước cho biết, việc đi lại trên tuyến đường này, nhất là bằng xe máy, khá nguy hiểm.

Người đi xe máy phải di chuyển sát mép đường để tránh các vị trí hư hỏng trên đường Nguyễn Huệ, trong khi nhiều xe tải trọng lớn lưu thông qua tuyến. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

“Tôi thấy đi qua tuyến đường này rất nguy hiểm, nhất là xe ô tô, xe tải khi tránh ổ gà thì xe máy cũng phải né theo. Có những đoạn mặt đường trồi lên, sụt xuống, nếu đang đi mà gặp phải ổ gà thì rất dễ bị ngã. Tôi mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa để người dân đi lại an toàn hơn. Tuyến đường này có rất nhiều xe tải lưu thông nên đường sửa nhiều lần nhưng cũng nhanh hư trở lại,” chị Thúy phản ánh.

Bà Phùng Thị Hiểu, người dân khu phố Phú Hòa, phường Bình Phước cho biết, tình trạng đường hư hỏng đã kéo dài hơn 2 tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại. Bà Hiểu phản ánh, đường hư quá lâu rồi mà chưa được làm lại, người dân đi lại rất khổ.

Xe máy gặp ổ gà phải lạng tránh, trong khi xe cộ qua lại nhiều nên rất dễ va chạm, xảy ra tai nạn. Nhiều hôm bà thấy người đi xe máy chạy vội, sợ họ không để ý ổ gà rồi bị ngã nên phải mang thùng hoặc vật dụng ra chắn để báo cho người đi đường biết mà giảm tốc độ, tránh.

Theo bà Hiểu, tuyến đường đã được sửa chữa nhiều lần nhưng tình trạng xuống cấp vẫn tái diễn, nhất là sau khi xe tải, xe container lưu thông, tuyến đường này sửa chữa nhiều lần rồi.

Có những chỗ người dân vừa đổ vật liệu để lấp hố thì xe tải, xe container đi qua lại làm mặt đường sụt xuống. Người dân mong cơ quan chức năng sửa chữa cho chắc chắn, bảo đảm chất lượng để người dân đi lại ổn định.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dân, tình trạng mặt đường xuống cấp còn gây lo ngại đối với học sinh. Anh Võ Trọng Hiệp, Trưởng khu phố Tân Xuân 1, phường Bình Phước cho biết, khu vực này có Trường Tiểu học Tân Xuân, vào đầu giờ và cuối giờ học thường tập trung đông học sinh, phụ huynh.

“Người dân đã kiến nghị nhiều lần, nhưng sửa chữa xong chỗ này thì một thời gian lại hư chỗ khác. Học sinh đi lại rất đông, nhất là vào giờ đưa đón, trong khi ô tô, xe tải lưu thông nhiều nên nguy cơ xảy ra tai nạn luôn tiềm ẩn. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa để các cháu học sinh và người dân đi lại được an toàn,” anh Hiệp cho biết.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng ghi nhận tình trạng xuống cấp trên tuyến. Trung tá Văn Bá Hạnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, tuyến đường Nguyễn Huệ có nhiều vị trí sụt lún, tạo ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

“Tình trạng tuyến đường xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lưu thông của người dân, nhất là trong thời gian gần đây có mưa. Khi các ổ gà, ổ voi bị nước mưa phủ lên, người tham gia giao thông rất khó nhận biết để chủ động tránh, từ đó nguy cơ xảy ra tai nạn cũng tăng lên,” Trung tá Văn Bá Hạnh cho biết.

Theo Trung tá Văn Bá Hạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát, chú trọng các tuyến đường hư hỏng; đồng thời phối hợp với Công an phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Đơn vị cũng đã kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng xuống cấp trên tuyến.

Ngày 12/9, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai khẩn trương khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, xuống cấp trên tuyến đường Nguyễn Huệ, phường Bình Phước.

Theo Sở Xây dựng, qua theo dõi tình hình khai thác, mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng cục bộ, bong bật vật liệu, ổ gà, ổ voi và đọng nước, ảnh hưởng đến điều kiện khai thác và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Dương Văn Hiếu cho biết, Sở đề nghị ban quản lý dự án kiểm tra, xác định phạm vi, đánh giá tình trạng và nguyên nhân hư hỏng; tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời, triệt để, bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn cho phương tiện lưu thông.

Theo ông Dương Văn Hiếu, trong thời gian công trình chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành công trình.

Vì vậy, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, rà soát tình trạng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và thoát nước trên toàn tuyến trong quá trình triển khai dự án cho đến khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Anh Võ Trọng Hiệp, Trưởng khu phố Tân Xuân 1, phường Bình Phước chỉ những vị trí mặt đường Nguyễn Huệ hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh Trường Tiểu học Tân Xuân vào giờ đưa đón. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đường Nguyễn Huệ thuộc Dự án đường tránh nội ô thị xã Đồng Xoài, kết nối ĐT.741 với Quốc lộ 14. Trước đây, dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài làm chủ đầu tư, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai.

Công trình chưa được bàn giao nên chủ đầu tư có trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành. Sở Xây dựng cũng yêu cầu trong thời gian sửa chữa, Ban Quản lý dự án phối hợp các đơn vị liên quan bố trí biển cảnh báo và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông phù hợp trên tuyến đường đang khai thác.

Trước đó, Sở Xây dựng đã đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài khẩn trương sửa chữa các hư hỏng, bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và mỹ quan công trình.

Sau khi hoàn thành theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đơn vị có trách nhiệm tổ chức bàn giao dự án cho Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước tiếp nhận, quản lý và vận hành theo quy định.

Với lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải và xe container, việc sớm khắc phục các vị trí hư hỏng trên đường Nguyễn Huệ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, học sinh và các phương tiện lưu thông.

Người dân mong muốn việc sửa chữa được thực hiện đồng bộ, bảo đảm chất lượng, khắc phục căn cơ tình trạng xuống cấp, tránh việc phải sửa chữa nhiều lần nhưng mặt đường vẫn tiếp tục hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại trên tuyến đường huyết mạch này./.

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