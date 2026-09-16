Ninh Bình khởi công tuyến đường kết nối liên vùng đồng bằng và miền núi

Sáng 16/9, tại xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477; xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn tuyến đường ĐT.477C.

Dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tạo trục đường kết nối vùng, liên vùng, liên thông đồng bộ giữa khu vực Đông Bắc với Tây Bắc và kết nối phía Bắc với phía Nam của tỉnh Ninh Bình đến Đại lộ Hoa Lư, nối với các tuyến đường tỉnh và kết nối liên tỉnh, liên vùng với tỉnh Phú Thọ và các tỉnh vùng miền núi Tây Bắc Bộ thông qua Quốc lộ 12B.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành hành lang logistics quan trọng, giảm chi phí vận tải, tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị; mở rộng không gian phát triển mới.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 - Đơn vị chủ đầu tư cho biết dự án có tổng chiều dài khoảng 27,9km với tổng mức đầu tư 6.975 tỷ đồng, trong đó phần tuyến chính được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe và xây dựng các cầu với quy mô 4 làn xe; bề rộng nền đường 43m, trong đó bề rộng mặt đường 21m, dải phân cách giữa 12m.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Dự án bao gồm tuyến nhánh 1 đầu tư xây dựng mới cầu Hoàng Long với chiều dài 700m, bề rộng mặt cầu 20,5m; tải trọng thiết kế HL-93, đường dẫn hai đầu cầu, quy mô 4 làn xe.

Đối với tuyến nhánh 2, trên cơ sở nền và mặt đường hiện trạng, nâng cấp, mở rộng đảm bảo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, 2 làn xe; bề rộng nền đường 17m, trong đó bề rộng mặt đường 11m.

Dự án được thực hiện trên địa bàn các xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Phong với tổng diện tích thu hồi đất để triển khai dự án trên 132ha.

Dự án do liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành-Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi thi công. Dự kiến dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2029.

Đại diện liên danh nhà thầu thi công, ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành, cam kết tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công đồng bộ, khoa học ngay sau lễ khởi công; tuân thủ hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, coi chất lượng công trình là yêu cầu hàng đầu; tổ chức thi công khẩn trương, quyết liệt, bám sát tiến độ, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, giám sát... để tổ chức thi công dự án theo đúng thiết kế được phê duyệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng, tuyệt đối an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đã bố trí; kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, thiết bị, bố trí ca, kíp đầy đủ và phù hợp, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi của thời tiết để thi công liên tục, an toàn, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, chất lượng yêu cầu và vệ sinh môi trường.

Các địa phương nơi có dự án đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khẩn trương đẩy nhanh, hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng dự án và đáp ứng yêu cầu tiến độ; có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công theo quy định.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng với chủ đầu tư và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ, nhất là kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để dự án triển khai thuận lợi, đúng kế hoạch./.

Ninh Bình khởi công tuyến đường liên vùng gần 7.000 tỷ đồng Dự kiến dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối các tỉnh vùng Tây Bắc, kết nối đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Quốc lộ 1, Quốc lộ 12B, Quốc lộ 45, Quốc lộ 10 và đường bộ ven biển...