Mưa lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông tại tỉnh Lào Cai

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 15 đến 14 giờ ngày 16/9, tỉnh Lào Cai có 5 ngôi nhà bị sạt lở, nhiều diện tích hoa màu, thủy sản bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, hệ thống giao thông trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng với nhiều vị trí sạt lở.

Cụ thể, tỉnh Lào Cai có 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở tại xã Văn Chấn, xã Phình Hồ và xã Hạnh Phúc. Về nông nghiệp, nhiều diện tích cây nông nghiệp, thủy sản tại xã Hạnh Phúc, Phình Hồ bị thiệt hại, hiện các địa phương tiếp tục thống kê.

Về giao thông, tại xã Nghĩa Tâm, cầu tràn thôn Liên Thành bị ngập, người dân không qua lại được, học sinh phải nghỉ học trong sáng 16/9.

Tại phường Cầu Thia, do sạt mất đường ở tổ dân phố Bản Có khoảng 30 mét nên địa phương đã cấm đường, bố trí lực lượng gác cảnh báo và hướng dẫn nhân dân di chuyển để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, tại Km18+400 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 thuộc địa phận xã Phình Hồ, đất đá tràn ra đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; tại Km18+300 và Km28+500 tuyến Tỉnh lộ 174 nối Quốc lộ 32 đi Làng Nhì, sạt taluy dương gây tắc đường, người và phương tiện không thể lưu thông.

Nhiều công trình cơ sở hạ tầng khác cũng bị thiệt hại. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 6,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, các địa phương huy động lực lượng xung kích tại chỗ, quân sự, công an, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại theo phương châm “4 tại chỗ;" đồng thời di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo các đơn vị bố trí rào chắn, biển cảnh báo tại các vị trí mất an toàn; tăng cường máy móc, nhân lực để khắc phục hậu quả thiên tai, hót dọn đất đá sạt lở và bảo đảm giao thông cho người dân đi lại.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa, các địa phương trong tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra, cảnh giới tại khu vực có nguy cơ cao, chủ động sơ tán, di dời người dân khi có nguy cơ mất an toàn; khẩn trương kiểm tra, có phương án xử lý các điểm sạt lở, lún nứt, công trình và tuyến giao thông bị ảnh hưởng; đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê, lượng hóa đầy đủ thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng kỹ thuật.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, bố trí lực lượng, máy móc khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 32, tuyến Trạm Tấu-Bắc Yên, đường nối Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 174 và các tuyến thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phình Hồ kiểm tra, xử lý các vị trí sạt lở, ách tắc; duy trì rào chắn, biển cảnh báo tại các vị trí chưa bảo đảm an toàn./.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Lào Cai Mưa lớn gây sạt lở taluy dương và tắc đường tại Km265+900, Quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Tú Lệ và tại đường nối Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 174 tại lý trình Km28+500 thuộc xã Phình Hồ.