Hà Nội tổ chức giao thông đường Nguyễn Trãi phục vụ thi công đường Vành đai 2,5

Ngày 16/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 20/9 đến hết ngày 7/10, nhằm phục vụ thi công đấu nối thoát nước vào các tuyến đường giao cắt với dự án (đường Nguyễn Trãi, đường Nhân Hòa, đường Quan Nhân) thành phần 2 đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 sẽ tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Phương án tổ chức giao thông đường Nguyễn Trãi gồm các giai đoạn sau: Giai đoạn 1 Thi công hạng mục đấu nối thoát nước D1000 sát vỉa hè phải hướng đi Hà Đông rào chắn cố định 2 làn đường sát vỉa hè Nguyễn Trãi để phục vụ thi công đấu nối thoát nước D1000 với đường 2,5 đang thi công, chiều dài rào chắn 40m, chiều rộng mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn là 15m.

Sau khi thu hồi rào chắn hoàn trả lại mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Các phương tiện thi công chỉ được phép hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường Nguyễn Trãi từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết trong phạm vi rào chắn để giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Giai đoạn 2 thi công hạng mục đấu nối thoát nước D1000 làn 3, làn 4 sát mép vỉa hè phải hướng đi Hà Đông tiếp tục rào chắn cố định làn 3, làn 4 sát mép vỉa hè Nguyễn Trãi, hướng đi Hà Đông để tiếp tục thi công thi công đấu nối thoát nước D1000 với đường 2,5 đang thi công, chiều dài rào chắn 40m, mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn là 15m (8m bên sát dải phân cách+7m bên sát vỉa hè phải).

Sau khi thu hồi rào chắn hoàn trả lại mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Các phương tiện thi công chỉ được phép hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường Nguyễn Trãi từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết trong phạm vi rào chắn để giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Giai đoạn 3 thi công hạng mục đấu nối thoát nước D1000 làn 5, làn 6 sát dải phân cách giữa hướng đi Hà Đông tiếp tục rào chắn cố định làn 5, làn 6 sát dải phân cách giữa đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông để tiếp tục thi công thi công đấu nối thoát nước D1000 với đường 2,5 đang thi công, chiều dài rào chắn 40m, mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn là 15m (8m bên sát dải phân cách+7m bên sát vỉa hè phải).

Sau khi thu hồi rào chắn hoàn trả lại mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Các phương tiện thi công chỉ được phép hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường Nguyễn Trãi từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết trong phạm vi rào chắn để giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đơn vị thi công có trách nhiệm lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 03 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, tại các vị trí thi công yêu cầu bố trí các biển báo I.441 (khoảng cách 200m, 100m, 50m đến phạm vi thi công), biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép và hệ thống chóp nón, đèn cảnh báo, dây phản quang...; Bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công.

Các phương tiện thi công chỉ được phép hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường Nguyễn Trãi từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết trong phạm vi rào chắn để giảm thiểu gây ùn tắc giao thông; Có phương án ứng trực, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện máy móc để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng... để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Đồng thời phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại các chốt trực, thực hiện tổ chức phân luồng từ xa và lắp đặt hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông theo quy định; Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố kiểm tra, giám sát công tác thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của chủ đầu tư; chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thực hiện công tác tuần đường, tuần kiểm để quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định; tổ chức bàn giao mặt bằng và tiếp nhận quản lý sau khi hoàn thành công trình.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ./.

Tổ chức giao thông phục vụ thi công đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông

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