Đề xuất bỏ làn dừng xe khẩn cấp tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội

Chiều 16/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trước tình trạng tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) thường xuyên quá tải, đơn vị này đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc độ trên toàn tuyến.

Vành đai 3 trên cao là tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Hiện mỗi chiều đường trên tuyến được tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng xe khẩn cấp.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 trên cao khoảng 122.606 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Tình trạng quá tải thường xuyên gây áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn và giao thông thông suốt trên tuyến.

Để góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao khả năng khai thác tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông.

Theo đó, các cơ quan chức năng nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo, phân làn, phân tuyến; tổ chức cho các phương tiện lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến Vành đai 3./.

Bộ Xây dựng lên tiếng về đề xuất bổ sung cao tốc Quảng Ninh nối Vành đai 5 Dự án bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55km, kết nối cao tốc Hải Phòng-Hạ Long với đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội có hướng tuyến song song với tuyến Nội Bài-Hạ Long đã được quy hoạch từ lâu.