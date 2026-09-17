Điều chỉnh tổ chức giao thông đường La Thành đi nút giao Voi Phục

Ngày 17/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, căn cứ hiện trạng tổ chức giao thông khu vực rào chắn nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh và các khu vực lân cận, từ ngày 17/9 đến 6/10, sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố La Thành (đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ sản) đi đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Láng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh (hướng đi Trần Duy Hưng) có nhu cầu đi đường Vành đai 1 đi theo các hướng sau: Đường Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng – đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài- nút Voi Phục - Vành đai 1; Đường Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - nút Voi Phục - Vành Đai 1.

Cùng với đó, các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh (hướng Văn Cao) có nhu cầu đi đường Vành đai 1 theo hướng đường Nguyễn Chí Thanh - nút giao Nguyễn Chí Thanh – Đào Tấn – Vành Đai 2 – nút giao Voi Phục – Vành đai 1.

Các hướng khác theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công; tại điểm ra, vào công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết khi đủ điều kiện an toàn mới cho người, phương tiện ra khỏi công trường; đảm bảo khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn theo quy định cho các phương tiện chuyển hướng vòng tránh qua vị trí thi công, ra vào công trường.

Trong phạm vi rào chắn tổ chức thi công cuốn chiếu 1/2 mặt đường hiện trạng theo từng phân đoạn 30m-50m, 1/2 mặt đường còn lại phục vụ tổ chức giao thông cho người dân khu vực rào chắn lưu thông, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân tại khu vực.

Sau khi thi công và hoàn trả xong 1/2 kết cấu mặt đường đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông mới được chuyển sang thi công phân đoạn tiếp theo; Bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi (che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi..) tại công trường; Các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào; Có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng tại công trường thi công lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi công trường đang hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án; Phối hợp với Sở Xây dựng để thông báo thu hồi các vị trí trông giữ xe tạm thời trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đường Chùa Láng để giảm thiểu ùn tắc giao thông phục vụ thi công dự án.

Đồng thời có phương án ứng trực, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện máy móc để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng... để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép hoạt động trong phạm vi rào chắn và chỉ được phép lưu thông trên đường bộ đang khai thác từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng phải di dời toàn bộ máy móc, vật tư phục vụ thi công vào trong phạm vi rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong quá trình thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Ngoài ra, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn… theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông; Bổ sung biển cấm dừng, đỗ xe trên phố Chùa Láng theo chiều và đoạn từ ngõ 80 Chùa Láng đến phố Huỳnh Thúc Kháng; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp;Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội để thống nhất phương án di chuyển và hoàn trả hạ tầng phục vụ vận tải công cộng trong phạm vi thi công của dự án.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Bên cạnh đó, UBND các phường Láng, Giảng Võ chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông Thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận và tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu vực tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của hệ thống biển báo tổ chức giao thông tại tuyến đường./.

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành để thi công cầu vượt Từ 23h ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành và khu vực lân cận để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1.

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