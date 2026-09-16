Thanh Hóa: Mưa lũ gây sạt lở, nhiều nhà dân hư hỏng, giao thông chia cắt

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, hàng chục điểm tràn tại các xã miền núi Thanh Hóa bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông và đời sống nhân dân. Hiện, chính quyền địa phương đang khẩn trương cảnh báo, phân luồng bảo đảm an toàn.

Liên quan vụ sạt lở xảy ra tại khu phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn, vào sáng 15/9, khiến 2 nhà dân bị sập đổ, hư hỏng; lượng đất đá sạt trượt ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ liền kề phía dưới và 7 hộ dân xung quanh, sáng 16/9, chính quyền địa phương đã phong tỏa, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, tổ chức di dời 14 hộ dân với 64 nhân khẩu cùng tài sản đến nơi an toàn.

Tổ dân phố Nam Sơn hiện có hơn 100 hộ dân với trên 500 nhân khẩu. Do quỹ đất của địa phương hạn hẹp nên các hộ dân xây dựng nhà cửa làm ăn, sinh sống dọc chân núi Ngọc.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra sạt lở đã được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa, cắt cử lực lượng bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn và không cho người dân tiếp cận khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Là một trong 14 hộ dân bị ảnh hưởng, gia đình chị Trần Thị Duyên (sinh năm 1972, tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn) gồm 3 nhân khẩu hiện phải trú tạm tại nhà hàng xóm đối diện. Chị Duyên cho biết, căn nhà bỏ không ở phía trên bị sạt lở, khiến tường nhà cùng đất đá từ phía trên đổ sụp xuống, ảnh hưởng đến căn nhà của gia đình.

Theo chị Trần Thị Duyên, sự việc xảy ra vào ban ngày nên các hộ dân xung quanh kịp thời phát hiện và nhanh chóng rời khỏi khu vực để bảo đảm an toàn. Gia đình chị đã sinh sống tại khu vực này hơn 30 năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến mưa lớn kéo dài gây sạt lở, làm nhà cửa bị đổ sập và ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

“Gia đình tôi chỉ mong chính quyền các cấp sớm có phương án xử lý, khắc phục và các biện pháp bảo đảm an toàn để gia đình có thể trở về nhà, yên tâm sinh sống trong mùa mưa bão,” chị Duyên chia sẻ.

Tương tự, gia đình chị Lưu Thị Liên (sinh năm 1982, tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn) cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố sập nhà. Hoàn cảnh gia đình chị Liên đặc biệt khó khăn, chồng và con đã mất, bản thân chị phải đi làm thuê, rửa bát tại các nhà hàng để trang trải cuộc sống.

Căn nhà 2 tầng của gia đình chị Liên được xây dựng cách đây hơn 5 năm từ số tiền vay mượn, chắt chiu nay do sự cố sập nhà phía trên cũng đã bị rạn nứt, xô nghiêng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Nghi Sơn, nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra, nguy cơ sạt trượt có thể gây đứt gãy tuyến đường độc đạo dẫn từ đường Đông Tây 4 vào tổ dân phố Nam Sơn.

Chính quyền địa phương đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa sớm kiểm tra, đánh giá thực trạng để có biện pháp di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 16/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cho biết mực nước trên các sông tại địa bàn tỉnh đang dao động lên, nhiều nơi đã vượt mức báo động II, vượt báo động III, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trong 24 giờ tới.

Mưa lớn gây ngập úng các vùng trũng thấp, khu vực ven sông. Nhiều sông đã vượt mức báo động, mực nước tại nhiều trạm đo đã ghi nhận mức cao. Đáng chú ý nhất là trên sông Bưởi, mực nước tại trạm Thạch Quảng đạt 16,67m, vượt mức báo động 3 là 0,67m; tại trạm Kim Tân đạt 11,08m, trên báo động 2 là 0,08m.

Mực nước sông Âm tại Lang Chánh có khả năng lên mức báo động III vào khung giờ từ 11-13h trưa ngày 16/9. Trên sông Yên, mực nước tại trạm Chuối sẽ dâng trở lại và có khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 3, đỉnh lũ dự báo vào khoảng 12-14h ngày 16/9.

Nguy cơ ngập úng và sạt lở diện rộng Với diễn biến lũ phức tạp, rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1 đến cấp 2. Cơ quan chức năng đặc biệt đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các vùng miền núi./.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương Tính đến 8 giờ ngày 16/9, mưa lũ đã làm hơn 1.068 ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; 1.251 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1 nhà bị sập.