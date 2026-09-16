Quảng Ninh xét xử 2 đối tượng về tội giết người do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc

Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Khẹt (sinh năm 1981, trú tại phường Liên Hòa) và Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1983, trú tại phường Bãi Cháy) về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt đối với tội danh này có mức án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại nhà Khẹt vào ngày 15/2/2026 và việc nạn nhân hỏi cầm cố xe máy nhưng không được đồng ý, đến khoảng 22 giờ ngày 18/2/2026, anh N.V.T (sinh năm 1987, trú tại phường Liên Hòa) gọi điện thoại thách thức và hẹn gặp Khẹt.

Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, anh T đi xe máy đến cổng nhà Khẹt chửi bới, ném gạch vào sân. Lúc này, Khẹt cầm kéo cán nhựa lưỡi kim loại dài khoảng 15cm, còn Toàn cầm điếu cày bằng tre dài 57cm chạy ra đuổi đánh anh T.

Khi nạn nhân bỏ chạy được khoảng 30m trên đường dân sinh thuộc phường Liên Hòa, hai đối tượng đuổi kịp. Khẹt dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát, còn Toàn dùng điếu cày đập vào người anh T cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Anh T tử vong tại chỗ do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp vì vết thương vùng lưng gây thấu phổi và vết thương vùng bụng gây thủng động mạch chậu.

Đến ngày 19/2/2026, Khẹt và Toàn đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định hành vi của hai bị cáo mang tính chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài trách nhiệm hình sự, gia đình bị hại cũng yêu cầu các bị cáo bồi thường tổng số tiền 641,9 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần./.

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