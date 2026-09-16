Đồng Nai khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" khiến 1 người tử vong

Ngày 16/9, Công an thành phố Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên ngày 9/9/2026 khiến một người tử vong và một người bị thương, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9/9/2026, tại khu vực đường Đặng Văn Trơn xảy ra vụ va chạm giữa xe ôtô bán tải 60C-233.44 do ông L.H (65 tuổi, thường trú tại phường Trấn Biên) điều khiển và xe ôtô 16 chỗ 60H-192.80 do ông L.V.T (70 tuổi, trú tại phường Phước Tân) điều khiển.

Sau va chạm, xe bán tải tiếp tục va vào 3 xe lưu thông ngược chiều gồm xe taxi 60H-153.42 do anh T.M.T (39 tuổi) điều khiển; xe môtô 60F1-646.61 do anh P.K.B (36 tuổi, trú tại phường Trấn Biên) điều khiển và xe môtô 60F2-917.94 do chị H.N.T (35 tuổi, trú tại phường Trấn Biên) điều khiển.

Hậu quả, anh P.K.B tử vong tại chỗ, chị H.N.T bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát khu vực 1-Đồng Nai, Công an phường Trấn Biên, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Trung tâm pháp y Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Hà Nội: Khởi tố lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 (thành phố Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu (sinh năm 1960, trú tại thành phố Hà Nội).

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