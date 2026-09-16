Cần Thơ: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “bao đậu visa”

Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, lợi dụng nhu cầu đi nước ngoài du lịch, học tập, lao động ngày càng tăng, một số đối tượng đưa ra các lời quảng cáo như “bao đậu visa”, “100% có visa”, “không cần phỏng vấn” để tạo lòng tin, yêu cầu người dân giao hộ chiếu, ký các giấy tờ và chuyển những khoản tiền lớn.

Cơ quan Công an thành phố Cần Thơ mới đây đã tiếp nhận tố giác liên quan một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền người dân trình báo bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều người dân liên quan bà N.T.N.L (sinh năm 1979, cư trú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận làm thủ tục xin thị thực (visa) “multiple”- loại thị thực cho phép nhập cảnh nhiều lần - đi Hàn Quốc.

Thông qua người quen giới thiệu, các bị hại liên hệ với bà L để làm visa Hàn Quốc thời hạn 5 năm, với chi phí từ 60 triệu đến 150 triệu đồng/người. Một số trường hợp được yêu cầu nộp thêm từ 200 triệu đến 300 triệu đồng với lý do “tiền chống trốn.”

Sau khi nhận tiền và hộ chiếu, bà L còn tổ chức cho một số người đi Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Campuchia với mục đích được giới thiệu là “tạo lịch sử xuất, nhập cảnh”, qua đó giúp hồ sơ xin visa Hàn Quốc thuận lợi hơn.

Các bên có lập hợp đồng thỏa thuận làm thủ tục, với thời hạn giải quyết khoảng 21 ngày. Tuy nhiên, khi quá thời hạn cam kết, việc xin visa không được thực hiện, trong khi số tiền đã giao cũng không được hoàn trả.

Đáng chú ý, một số người trình báo cho biết sau đó phát hiện những giấy tờ đã ký trước đó với lý do phục vụ thủ tục xin visa được sử dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đứng tên thành viên góp vốn tại một số công ty mà họ không biết hoặc không chủ động thực hiện.

Theo trình báo, tổng số tiền các bị hại đã giao bằng hình thức chuyển khoản và tiền mặt là 1,937 tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Cần Thơ, ông Vũ Đức Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục & Định cư HT Đại Dương (HTO - đơn vị được Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc chỉ định tiếp nhận và nộp hồ sơ xin cấp thị thực) cho biết, về nguyên tắc, việc cấp thị thực là quy trình xét duyệt độc lập do cơ quan đại diện ngoại giao có thẩm quyền của nước sở tại quyết định.

Theo ông Vũ Đức Hùng, các đơn vị dịch vụ chỉ có thể hỗ trợ người xin visa ở những khâu như tư vấn điều kiện, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện giấy tờ và biên dịch tài liệu theo quy định.

Đơn vị trung gian không có thẩm quyền can thiệp vào quá trình xét duyệt và không thể bảo đảm kết quả cấp thị thực.Do đó, những lời quảng cáo, cam kết như “bao đậu”, “đậu visa 100%”, “không cần phỏng vấn” hoặc “có đường riêng” là những dấu hiệu người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Việc lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng được cấp visa để yêu cầu giao tiền, hộ chiếu hoặc ký các giấy tờ không rõ mục đích tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính và pháp lý.

Từ thực tế này, khuyến cáo người dân trước khi sử dụng dịch vụ cần kiểm tra tư cách pháp lý, địa chỉ giao dịch và thông tin hoạt động của đơn vị tư vấn; yêu cầu ký hợp đồng dịch vụ rõ ràng, thể hiện cụ thể nội dung công việc, chi phí và trách nhiệm của các bên.

Các khoản thu cần có căn cứ, chứng từ đầy đủ; người dân cần thận trọng trước yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc những khoản được gọi bằng các tên như “tiền chống trốn”, “tiền bảo đảm” nhưng không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Đặc biệt, người dân không nên ký vào các mẫu đơn để trống, văn bản chưa đọc kỹ hoặc giấy tờ không xác định rõ mục đích sử dụng. Đây là những tài liệu có thể liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân và trong trường hợp bị lợi dụng có thể phát sinh những hậu quả pháp lý ngoài dự kiến.

Theo khuyến cáo của chuyên gia, người có nhu cầu xin visa cũng không nên tin vào việc bỏ tiền đi du lịch ngắn ngày tại nhiều quốc gia để “làm đẹp hộ chiếu” hoặc mặc nhiên cho rằng lịch sử xuất, nhập cảnh sẽ bảo đảm khả năng được cấp visa.

Việc cấp thị thực phụ thuộc vào hồ sơ và các điều kiện xét duyệt của từng quốc gia, từng loại thị thực và từng trường hợp cụ thể.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu quảng cáo, môi giới hoặc thu tiền làm visa với những cam kết bất thường, người dân cần thận trọng xác minh trước khi giao tiền, hộ chiếu hoặc ký giấy tờ.

Trường hợp đã phát sinh giao dịch hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần chủ động lưu giữ hợp đồng, giấy biên nhận, chứng từ chuyển tiền, tin nhắn, nội dung trao đổi và các thông tin liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an, phục vụ việc xác minh, xử lý theo quy định./.

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