Triệu tập 21 đối tượng tụ tập, điều khiển xe độ gây mất trật tự tại Vũng Tàu

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Một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, thực hiện động tác nguy hiểm trên đường phố thuộc địa bàn phường Vũng Tàu. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Vũng Tàu phát hiện tài khoản Facebook “Bà Rịa Youth” đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, thực hiện động tác nguy hiểm trên đường phố thuộc địa bàn phường Vũng Tàu.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Vũng Tàu khẩn trương xác minh, truy xét và triệu tập 21 đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các ngày 1 và 2 tháng 9 năm 2026, nhằm thể hiện bản thân, quay video đăng tải lên mạng xã hội để thu hút lượt xem, lượt tương tác, các đối tượng đã sử dụng nhóm kín trên Facebook để liên lạc, hẹn nhau đến Vũng Tàu tụ tập, điều khiển xe độ chế trên đường phố.

Đáng chú ý, các đối tượng chủ động tổ chức việc di chuyển nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng Công an. Nhóm này thuê xe tải vận chuyển các xe đã độ chế, đồng thời thuê xe ô tô 16 chỗ chở các thanh thiếu niên đến phường Vũng Tàu; sau đó chia nhỏ, lưu trú tại nhiều địa điểm và chỉ thông báo thời gian, địa điểm tập trung thông qua nhóm kín trên mạng xã hội.

Qua xác minh, Huỳnh Thiên Bảo được xác định là người đứng ra thuê biệt thự tại số 10/5 Lạc Long Quân, đồng thời thuê xe ô tô 16 chỗ và xe tải phục vụ việc di chuyển của nhóm.

Khoảng trưa ngày 2 tháng 9 năm 2026, các đối tượng tập trung tại biệt thự, sau đó sử dụng xe mang theo và một số phương tiện thuê tại Vũng Tàu, di chuyển qua các tuyến đường, khu vực như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Quang Trung, Bãi Sau, Bãi Trước và đường lên Hải Đăng.

Trong quá trình di chuyển, một số đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, xoáy bánh tạo khói, dàn hàng ngang, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự công cộng; có trường hợp điều khiển phương tiện so kè tốc độ với nhau trên đường công cộng.

Quá trình xác minh, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ chín xe máy điện. Qua kiểm tra ban đầu, nhiều phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ, phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông.

Cơ quan Công an nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện Công an phường Vũng Tàu đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo thanh thiếu niên không tụ tập điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, biểu diễn hoặc tổ chức đua xe trái phép; đồng thời cảnh báo việc sử dụng mạng xã hội để kêu gọi, tổ chức các hoạt động gây mất an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định./.