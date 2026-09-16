Chung tay mang mùa trăng yêu thương đến trẻ em đặc biệt

Dịp Tết Trung thu 2026, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, vui chơi được tổ chức tại nhiều nơi, góp phần mang đến niềm vui, sự sẻ chia và động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em đón mùa trăng thêm ấm áp, trọn vẹn.

Mang Trung thu sớm cho trẻ đặc biệt ở Đồng Nai

Tết Trung Thu là dịp thiếu nhi khắp nơi được vui chơi, phá cỗ, rước đèn và đón nhận những yêu thương từ gia đình, cộng đồng. Thế nhưng với trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ hay những em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, niềm vui ấy đôi khi khó trọn vẹn.

Trung Thu năm nay, sự quan tâm, sẻ chia của các cấp chính quyền, đoàn thể thành phố Đồng Nai đã mang đến cho các em một mùa trăng ấm áp, giúp các em cảm nhận rõ hơn sự yêu thương và đồng hành của cộng đồng.

Với các em nhỏ đang học tại Trung tâm Can thiệp, Trị liệu Tâm lý EMH (thành phố Đồng Nai) mỗi hoạt động thường ngày đều đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn so với các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, Trung Thu không chỉ là dịp để các em vui chơi mà còn trở thành một hoạt động trải nghiệm, hỗ trợ trị liệu, giúp các em được tự mình tham gia, lựa chọn và thể hiện khả năng.

Từ tự tay tô màu bánh trung thu, trang trí lồng đèn đến cùng thầy cô chuẩn bị không gian đón Trung Thu, mỗi em đều tham gia theo khả năng và nhịp phát triển riêng.

Những hoạt động tưởng chừng giản dị lại tạo nên những bước tiến đáng quý trên hành trình hòa nhập. Đó là việc biết chờ đến lượt, làm theo hướng dẫn, chia sẻ niềm vui hay chủ động tương tác với bạn bè, thầy cô.

Học sinh và giáo viên tại Trung tâm Can thiệp, Trị liệu Tâm lý EMH (thành phố Đồng Nai) cùng nhau trải nghiệm làm lồng đèn chơi Trung Thu. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Chị Võ Thị Diễm Trinh, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai, cho biết chứng kiến con được tham gia chương trình Trung Thu tại trường, kiên nhẫn ngồi tự tay tô màu tạo nên chiếc lồng đèn khiến chị rất vui và phấn khởi.

“Sau khi tham gia buổi Trung Thu, tôi nhận thấy con vui vẻ, tự tin hơn và chủ động hòa nhập với các bạn. Với gia đình, những thay đổi dù nhỏ như vậy cũng là điều rất đáng quý, bởi đó là tín hiệu tích cực trong quá trình đồng hành cùng con,” chị Diễm Trinh chia sẻ.

Để có được những khoảnh khắc vui chơi, hòa nhập của các em là sự kiên trì, tận tâm của đội ngũ giáo viên, chuyên viên trong quá trình đồng hành và hỗ trợ từng trẻ.

Tại trung tâm, các hoạt động tổ chức Trung thu không chỉ tạo không gian vui chơi mà còn được lồng ghép như một phương pháp hỗ trợ trị liệu hiệu quả, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng, tăng khả năng tương tác, giao tiếp và từng bước hòa nhập với cộng đồng.

Cô Hoàng Thị Mai, quản lý chuyên môn Trung tâm Can thiệp, Trị liệu Tâm lý EMH, cho biết: “Thông qua những hoạt động tập thể như vậy, các con dần tự tin hơn, biết hòa mình vào hoạt động chung, phối hợp với các bạn để cùng tạo ra những sản phẩm mỹ thuật hay tham gia các tiết mục văn nghệ. Đây cũng là những kỹ năng quan trọng, giúp các con thuận lợi hơn khi hòa nhập với môi trường bên ngoài.”

Các em nhỏ tại Trung tâm Can thiệp, Trị liệu Tâm lý EMH (thành phố Đồng Nai) khoe lồng đèn tự tay hoàn thành. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đối với những em nhỏ mồ côi và khuyết tật được cưu mang, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai, Trung thu cũng là dịp đặc biệt để các em được vui chơi, đón nhận sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng.

Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Đồng Nai đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao tặng những phần quà thiết thực gồm bánh kẹo, sữa và lồng đèn, mang đến không khí rộn ràng của ngày hội, giúp các em có thêm những kỷ niệm đẹp và cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp trong mùa trăng.

Đồng chí Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai, cho biết với mong muốn mọi trẻ em đều được quan tâm, chăm lo và đón một mùa Trung Thu trọn vẹn, Thành đoàn tổ chức các hoạt động trên nhiều địa bàn, từ khu vực biên giới, nông thôn đến các trung tâm bảo trợ, mái ấm, nhất là tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai, nơi có những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh các hoạt động tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi, Thành đoàn Đồng Nai cũng dành sự quan tâm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bán vé số bằng những phần quà thiết thực.

Thành đoàn Đồng Nai tặng quà Trung Thu cho các em nhỏ được cưu mang, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Tại các địa phương, các sân chơi, hoạt động văn hóa dân gian cũng được tổ chức, tạo không khí vui tươi và giúp các em có một mùa Trung thu ý nghĩa, ấm áp.

Từ nay đến Tết Trung Thu, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục duy trì chuỗi hoạt động chăm lo, kết nối nguồn lực hướng về cơ sở, đặc biệt chú trọng đến trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Dự kiến, Thành đoàn Đồng Nai sẽ tổ chức các hoạt động Trung Thu tại 16 điểm, trao khoảng 10.000 phần quà đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trung Thu ấm áp yêu thương đến với học sinh trường giáo dục chuyên biệt

Ngày 16/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thăm, tặng quà và vui Tết Trung Thu cùng các em học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt Đồng Hới. Tham dự chương trình có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể liên quan.

Trong không khí Trung Thu ấm áp và yêu thương, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ cùng các em học sinh giao lưu, trò chuyện, tham gia các hoạt động vui chơi và trao tặng những phần quà ý nghĩa. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung Thu vui tươi, ấm áp.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trao tặng những món quà ý nghĩa, góp phần mang đến mùa Trung Thu 2026 ý nghĩa và ấm áp yêu thương. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại chương trình, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh chăm lo cho thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Các hoạt động ý nghĩa tại chương trình cùng những phần quà trao tặng tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, qua đó góp phần mang đến niềm vui, động lực để các cháu thêm tự tin trong học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Phạm Anh Tuấn mong muốn các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, đón Tết Trung Thu vui tươi, an toàn và có thêm nhiều tiến bộ trong học tập, rèn luyện.

Sự hiện diện và động viên của cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị không chỉ mang đến niềm vui và không khí của mùa Trung Thu 2026 ấm áp yêu thương mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.

Sự quan tâm từ các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể cũng là nguồn động viên thiết thực, góp phần cùng nhà trường, thầy cô giáo chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho học sinh.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Giáo dục chuyên biệt Đồng Hới bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm và tình cảm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Phụ nữ cơ quan và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan đã dành cho các em học sinh. Đây là nguồn động viên thiết thực đối với các em; đồng thời góp phần chia sẻ cùng nhà trường trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh.

Qua những việc làm thiết thực, hình ảnh người “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được thể hiện gần gũi, giàu tình cảm, gắn bó với nhân dân và đồng hành cùng cộng đồng, để mỗi mùa Trung Thu thêm trọn vẹn yêu thương./.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tổ chức Trung Thu ý nghĩa cho học sinh khó khăn Bên cạnh các hoạt động chơi trò chơi, xem múa lân và phá cỗ Trung Thu, các em học sinh đã được giao lưu với các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng để hun đúc tình yêu biển đảo quê hương.