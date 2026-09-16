Đắk Lắk khẩn trương hoàn thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tiến độ xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ nhân dân khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện quyết toán vốn đầu tư bảo đảm theo quy định hiện hành để bàn giao đưa vào sử dụng.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch giai đoạn 1, từ tháng 6/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại 27 xã, phường với tổng kinh phí trên 170 tỷ đồng. Trong số đó, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa triển khai thực hiện 53 nhà; Tuy An 32 nhà; Ea Kar 9 nhà và Buôn Ma Thuột 6 nhà.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian qua các chủ đầu tư đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị tổ chức thi công.

Đến ngày 11/9, phần lớn công trình đã hoàn thành việc xây dựng, đang chuyển sang công tác hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, cơ bản đáp ứng yêu cầu về điều kiện phòng, tránh lũ theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, hiện còn một số công trình được xây dựng tại các khu vực có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn bị chậm so với tiến độ chung của dự án.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An đã xây dựng 30 căn nhà cơ bản đáp ứng điều kiện tránh lũ; còn 2 căn nhà nằm tại những khu vực có địa hình phức tạp, đường giao thông đi lại khó khăn đang được gia công, lắp dựng ván khuôn và cốt thép dầm.

Ban đang đôn đốc các nhà thầu tăng ca, tăng kíp để hoàn thành việc xây dựng đáp ứng điều kiện tránh lũ và tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng điều kiện bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong thời gian tới.

Đối với Dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar, đến nay, 2 căn nhà đang hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng; 5 căn đã đổ sàn tầng 2 và khung dầm, cơ bản đáp ứng điều kiện tránh lũ; còn lại 2 căn nhà ở xã Yang Mao có điều kiện thi công khó khăn, hiện cơ bản đáp ứng điều kiện tránh lũ và Ban tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tăng ca, tăng kíp hoàn thành việc xây dựng và đáp ứng điều kiện bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.

Dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa, đến nay có 48 căn nhà đang triển khai các hạng mục hoàn thiện, đảm bảo bàn giao đưa vào sử dụng; 5 căn nhà đã hoàn thiện việc xây dựng.

Ban tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu thi công hoàn thành, đáp ứng điều kiện để bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đặc thù địa phương có địa bàn rộng, nhiều khu vực thường xuyên chịu tác động của mưa lũ. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ là yêu cầu cấp thiết, vừa phục vụ đời sống văn hóa vừa nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ngay từ cộng đồng.

Việc hoàn thành 100 công trình để kịp thời phục vụ bà con trước mùa mưa bão năm nay là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do đó, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, chủ động khắc phục các khó khăn, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” phấn đấu hoàn thành việc xây dựng, đáp ứng điều kiện tránh lũ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Xây dựng tham mưu tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 kết hợp với tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống thiên tai trong tháng 9/2026, bảo đảm chu đáo, phù hợp với thực tế và tạo không khí phấn khởi, thể hiện ý nghĩa thiết thực của công trình đối với cộng đồng dân cư.

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk trải qua các trận bão và mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Do đó, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng vừa phục vụ hội họp, sinh hoạt văn hóa vừa có sức chứa sơ tán hơn 200 người/nhà, làm nơi trú tránh an toàn khi xảy ra thiên tai, mưa lũ, phục vụ đắc lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở./.

Nhà cộng đồng tránh lũ, công trình văn hóa an toàn cho người dân Công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tặng người dân xã An Thủy của BIDV có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, được xây dựng 2 tầng với diện tích sàn 500m2, sức chứa khoảng 250 người.

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