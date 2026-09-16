Khánh thành Đền thờ Bác Hồ và Công viên Văn miếu Bắc Ninh

Sáng 16/9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khánh thành công trình Đền thờ Bác Hồ và dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu (Công viên Văn Miếu) tại phường Kinh Bắc và Võ Cường. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, chào mừng sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh.​

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh-Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng. Bắc Ninh vinh dự 22 lần được đón Bác Hồ về thăm và làm việc.​

Việc xây dựng Đền thờ Bác Hồ trên quê hương Bắc Ninh mang một ý nghĩa sâu sắc. Đền thờ không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà còn là biểu tượng của lòng thành kính, thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh, lòng biết ơn của các thế hệ người Bắc Ninh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, lễ khánh thành vào thời điểm tỉnh Bắc Ninh hướng tới sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, lịch sử, cảnh quan của đô thị, đồng thời tạo thêm địa chỉ sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của nhân dân và du khách.​

Đền thờ Bác Hồ và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực để các thế hệ người dân Bắc Ninh học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương.​

Toàn cảnh Đền thờ Bác Hồ và Công viên Văn miếu vừa được khánh thành của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án được triển khai với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Đặc biệt, ngày 13/1/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã đến thăm, làm việc với tỉnh Bắc Ninh và dự lễ khởi công dự án Đền thờ Bác Hồ và Công viên Văn Miếu.

​Để phát huy giá trị công trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành và địa phương, nhất là Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp; giữ gìn sự trang nghiêm, cảnh quan, môi trường và trật tự tại Đền thờ Bác Hồ, Công viên Văn Miếu, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu kết nối Đền thờ Bác Hồ, Công viên Văn Miếu, di tích Văn Miếu Bắc Ninh với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống, Quan họ, làng nghề và các không gian văn hóa khác của Bắc Ninh, qua đó, khai thác hiệu quả giá trị công trình để nơi đây thực sự trở thành một địa chỉ văn hóa có sức sống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

​Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ Công viên Văn Miếu được triển khai trên diện tích 4,7ha với tổng mức đầu tư hơn 690 tỷ đồng, tạo lập không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan, kết nối hài hòa với không gian đô thị.​

Công trình được chia thành 3 khu với 3 lớp không gian. Khu thứ nhất là quảng trường, kết nối không gian giữa Đền thờ Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, nơi diễn ra các hoạt động công cộng và không gian cảnh quan xung quanh khu vực.

Thứ hai là sân kết đoàn, khai thác biểu tượng hoa sen trong vòng không gian của Lá Đề. Sân được đặt tên “Kết đoàn” để kỷ niệm Bác về thăm Bắc Ninh năm 1967, đã bắt nhịp Bài ca “Kết đoàn” để mọi người cùng đồng ca. Chính giữa sân kết đoàn là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 6,3m được làm bằng đồng.​

Hình tượng Bác được phác thảo đứng giữa đài sen, cách điệu hóa bằng những đường nét, hình khối “kỷ hà khúc triết” thể hiện hình tượng Bác như đang nói chuyện, căn dặn đồng bào, với tinh thần vui tươi, đôn hậu, gần gũi. Hai bên sân bố trí hai Bức phù điêu hình được điêu khắc bằng đá tự nhiên với nội dung thể hiện vùng đất Bắc Ninh - lịch sử hào hùng, bản sắc văn hiến và Bác Hồ với Bắc Ninh.​

Thứ ba là Đền thờ Bác Hồ được thiết kế quy mô 2 tầng, 8 mái cấu trúc gỗ truyền thống, diện tích 182m2, sân đền thờ 200m2 hình chữ triện được đặt trên một hồ sen hình hoa sen tỏa 8 cánh. Đền thờ soi mình dưới bóng nước - một hình tượng đặc biệt với người Việt Nam.​

Mỗi không gian gồm nhiều hạng mục, bảo đảm công năng và truyền tải ý nghĩa văn hóa của công trình, bày tỏ lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Bắc Ninh tới Bác Hồ mà còn là công viên lịch sử, văn hóa lưu giữ dấu ấn 22 lần Bác về thăm Bắc Ninh./.

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