Model Kid Vietnam 2026: Cuộc chiến giành thí sinh nóng lên ở vòng chọn đội

Vòng chọn đội của Model Kid Vietnam 2026 đang trở thành tâm điểm của tập 2, khi ba huấn luyện viên liên tục đưa ra những màn đối đáp, chiêu mộ và cạnh tranh để giành về đội những gương mặt nhí “hot” nhất.

Đoạn teaser dài 1 phút 22 giây vừa được chương trình hé lộ cũng cho thấy, phía sau những màn tranh luận có phần hài hước là những lựa chọn không dễ dàng với các thí sinh nhí.

Ngay từ đầu teaser, cuộc đối đầu giữa Mentor TyhD, Mentor Quỳnh Anh và Mentor Quỳnh Hoa đã diễn ra khá quyết liệt. Khi TyhD nhắc đến kinh nghiệm bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế, Quỳnh Anh nhanh chóng đáp lại bằng trải nghiệm của mình.

Trong khi đó, Quỳnh Hoa liên tục đưa ra những thành tích từng đạt được để thuyết phục thí sinh, khiến cuộc trò chuyện giữa ba huấn luyện viên trở thành màn “đấu khẩu” đầy tính giải trí.

Chủ đề “Á quân” cũng trở thành một màn tranh luận khác. Quỳnh Anh cho rằng “Á quân mà đắt show hơn Quán quân với Hoa hậu,” trong khi Quỳnh Hoa lập tức phản bác: “Người ta đi thi người ta muốn Quán quân, Hoa hậu chứ không ai muốn Á quân hết con à.”

Những màn đối đáp cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các huấn luyện viên không chỉ nằm ở mục tiêu tìm kiếm thí sinh có tiềm năng, mà còn là cuộc đấu về cách thuyết phục các em lựa chọn đội.

Nhưng với các thí sinh, quyết định ấy lại không đơn giản như cuộc tranh tài trên sân khấu. Mai Khuê rơi vào tình huống khá hài hước khi đứng trước lựa chọn giữa các huấn luyện viên và quay sang hỏi mẹ: “Con chọn ai mẹ?” Khi mẹ nghiêng về Mentor Quỳnh Hoa còn Mai Khuê lại có lựa chọn khác, Mentor Quỳnh Anh lập tức hỏi ngược: “Bây giờ con đi thi hay mẹ đi thi nhở?”

Với Vũ Bảo Nam (Jacob), lựa chọn lại được đặt trong một câu chuyện khác. Gia đình đồng hành cùng cậu bé từ những ngày đầu casting, nhưng khi được “host” (người dẫn dắt chương trình) Nguyên Khang hỏi về quyết định, mẹ Jacob cho rằng cậu bé sẽ “lắng nghe con tim của mình để đưa ra quyết định.”

Khoảnh khắc này cho thấy phía sau cuộc cạnh tranh giữa các huấn luyện viên vẫn là một bài toán riêng của mỗi thí sinh: lựa chọn người mình tin tưởng để đồng hành trong chặng đường tiếp theo.

Không chỉ Mai Khuê hay Jacob, nhiều thí sinh như Khôi Vỹ, Hưng Thịnh, Tuệ Lam, Lâm Nhi… cũng đứng trước lựa chọn khó khăn khi mỗi huấn luyện viên có một màu sắc và cách dẫn dắt riêng.

Tập 2 vì thế không chỉ xoay quanh việc các huấn luyện viên tìm kiếm đội hình, mà còn đặt các thí sinh vào một quyết định đầu tiên có thể ảnh hưởng đến hành trình của mình tại chương trình: chọn theo lời thuyết phục, theo kỳ vọng của gia đình hay theo lựa chọn của chính mình.

Tập 2 Model Kid Vietnam 2026 sẽ được phát vào tối thứ Bảy, ngày 19/9, trên các kênh Facebook, YouTube và TikTok chính thức của chương trình./.

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