Từ nay đến cuối năm 2026, Biển Đông sẽ xuất hiện 3-5 cơn bão

Thông tin từ ông Vũ Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai ngày 16/9 cho biết từ đầu năm 2026 đến ngày 14/9, cả nước đã xảy ra 20/22 loại hình thiên tai trên các vùng miền. Dự báo từ nay đến hết năm 2026, trên Biển Đông còn khoảng 3-5 cơn bão (trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền) và khoảng 8-10 đợt mưa lớn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã xuất hiện 6 đợt lũ. Về thiệt hại, thiên tai đã làm 63 người chết, mất tích; ước tính thiệt hại vật chất hơn 2,221 tỷ đồng (giảm 84,9% thiệt hại về kinh tế so với cùng kỳ năm 2025).

Từ nay đến hết năm 2026, ông Thành cho biết ngoài khả năng xuất hiện các trận bão và các đợt mưa lên kể trên, dự báo đỉnh lũ trên các sông nhỏ khu vực Bắc Bộ và các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể đạt báo động 2 đến trên báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Ngoài ra, do tác động của El Nino, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ trong những tháng cuối năm nay được dự báo có thể thiếu hụt 10-50%, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước cuối năm 2026.

Trước diễn biến trên, đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh để phòng, chống và ứng phó hiệu quả với mưa lũ, ngập lụt, nhất là tại các đô thị miền núi, cần tổ chức trực ban thường xuyên 24/24 giờ, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ và ngập lụt, đồng thời truyền tải đầy đủ, kịp thời đến chính quyền các cấp và người dân.

“Khi có dự báo, cảnh báo mưa lớn, các lực lượng và cộng đồng dân cư cần chủ động khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo, đồng thời tổ chức di dời người dân tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Việc vận hành hợp lý các hồ chứa cũng được xác định là giải pháp không làm gia tăng ngập lụt cho khu vực hạ du,” ông Thành lưu ý.

Về lâu dài, theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, các địa phương cần rà soát, xác định cụ thể nguyên nhân gây ngập, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp. Các dự án tiêu thoát lũ, hồ điều hòa cần được đẩy nhanh tiến độ nhằm tăng khả năng trữ nước tạm thời khi xảy ra mưa lớn; nâng cao năng lực hệ thống tiêu thoát nước và triển khai các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt sâu.

Trước đó, ngày 21/8/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành Kế hoạch hành động số 3337/QĐ-BNN thực hiện Thông báo số 117-TB/VPTW ngày 4/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.

Bộ cũng đang xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tham mưu Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 1 Chỉ thị, 4 Công điện, 26 công điện, 44 văn bản của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tổ trực ban 24/24 giờ. Các địa phương cũng đã triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, phục hồi nhanh sản xuất./.

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