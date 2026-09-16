Vì sao không khí mờ đục xuất hiện nhiều ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ?

Liên quan hiện tượng không khí mờ đục liên tiếp xuất hiện tại khu vực Nam Bộ (trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh) trong những ngày gần đây, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng gió yếu, nghịch nhiệt nhẹ nên đã làm hạn chế khả năng khuếch tán các chất trong không khí.

Thông tin cụ thể tới phóng viên, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết qua phân tích dữ liệu tại các trạm quan trắc bề mặt, cơ quan khí tượng nhận thấy trong những ngày qua, tầm nhìn xa tại một số khu vực ở Nam Bộ có giảm, nhưng ở mức từ nhẹ đến trung bình.

Tiếp theo là tốc độ gió. Ông Khiêm cho rằng gió tại khu vực Nam Bộ được nhận định là yếu. Đây cũng là một phần nguyên nhân làm giảm khả năng khuếch tán nồng độ bụi trong không khí và từ đó làm giảm tầm nhìn.

Nguyên nhân thứ ba là hiện tượng nghịch nhiệt trong lớp khí quyển gần mặt đất. “Qua số liệu quan trắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận có một lớp nghịch nhiệt nhẹ trong 2 ngày qua,” ông Khiêm nhấn mạnh.

Tuy vậy, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Mai Văn Khiêm cũng lưu ý hiện tượng sương mù như phân tích trên cũng mới chỉ ở mức nhẹ. Trên thực tế, các điều kiện trên có thể góp phần khiến không khí tại Nam Bộ trong những ngày qua xuất hiện tình trạng mờ đục, nhưng chưa đạt ngưỡng để gọi là sương mù.

Qua thực tế trên, ông Khiêm cho rằng cần tiếp tục khảo sát, đánh giá thêm các thông số môi trường tại các địa phương trong những ngày qua.

Từ phương diện cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường, bà Nguyễn Thị Thiên Phương - Phó Cục trưởng Cục Môi trường cũng cho rằng có nhiều yếu tố cần được xem xét, trong đó có khí tượng, thủy văn như độ ẩm, điều kiện khí tượng cục bộ và hiện tượng nghịch nhiệt.

Ngoài ra, theo vị đại diện lãnh đạo Cục Môi trường, hiện tượng không khí mờ đục như đề cập trên tại khu vực Nam Bộ cũng có thể do tình trạng phát thải. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hơn, bà Phương nhấn mạnh cần phân tích, đối chiếu giữa các thông số khí tượng, thủy văn với các thông số môi trường, trong đó có bụi mịn PM2.5, PM10 và các thông số khác.

Riêng về chất lượng không khí, đại diện Cục Môi trường cho biết qua theo dõi chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các tỉnh miền Nam trong những ngày gần đây, cơ quan này chưa ghi nhận bất thường. Cụ thể, chỉ số AQI tại các tỉnh miền Nam mới ở mức “cam” - tức mức kém, chưa đến mức nguy hại.

Tuy vậy, đại diện Cục Môi trường cũng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá và phân tích thêm./.

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