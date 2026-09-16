Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đêm hội phá cỗ trông Trăng cho thiếu nhi

Nhân dịp Tết Trung Thu 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, trong hai ngày 23-24/9.

Lễ hội Trung Thu 2026 góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại, tạo dựng không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc, mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm bổ ích, ý nghĩa trong dịp Tết Trung Thu.

Lễ hội giới thiệu không gian trang trí, tiểu cảnh lễ hội, mâm cỗ trông trăng và các sản phẩm đồ chơi dân gian quen thuộc như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, mặt nạ giấy…, giúp thiếu nhi tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa được các thế hệ cha ông gìn giữ và trao truyền, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích, sự trân trọng đối với bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ hội có trưng bày tranh thiếu nhi gồm hai chủ đề: “Dưới ánh Trăng xanh” giới thiệu các tác phẩm tham gia “Cuộc thi mỹ thuật và thiết kế thời trang thiếu nhi thành phố mở rộng 2026” do Cung Thiếu nhi Hà Nội thực hiện; và “Ước mơ xanh” giới thiệu tác phẩm do Trung tâm Mỹ thuật Teen Art thực hiện.

Ngoài ra, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và thực hành sáng tạo cũng được coi là điểm nhấn của Lễ hội Trung Thu 2026. Các em thiếu nhi được tham gia làm đồ chơi Trung Thu truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công như gốm, mây tre đan, thêu tay, nặn tò he, gấp lá dừa nghệ thuật; làm bánh Trung Thu và thực hiện các sản phẩm thủ công, mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh đó là các trò chơi dân gian, hoạt động vận động, trò chơi học tập, cờ vua và Rubik, góp phần rèn luyện sự khéo léo, tư duy, tính kiên trì và tinh thần giao lưu, đoàn kết.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sỹ, diễu hành đường phố, múa lân sư rồng và rước đèn đón Trăng tiếp tục mang đến không khí vui tươi, rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Trung Thu cho em” tối 24/9 và hoạt động phá cỗ tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa thiếu nhi, gia đình và cộng đồng, góp phần bồi đắp tình cảm yêu thương, sẻ chia và những ký ức đẹp về Tết Trung Thu./.

Tết Trung thu lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon Chương trình Tết Trung Thu 2026 tại Incheon thắp sáng tình quê hương, tăng cường đoàn kết cộng đồng Việt Nam và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG “LỄ HỘI TRUNG THU 2026” Ngày 23/9: - 19h00: Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Trăng à - Trăng ơi” Ngày 24/9: - 08h30: Chương trình giao lưu cùng các nghệ sỹ với chủ đề: “Trung Thu cho em” -17h30-19h00: Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Vui đón Trăng rằm” và biểu dương các cháu học sinh có thành tích trong học tập. - 18h30-21h00: Lễ hội Trăng rằm (Diễu hành, rước đèn và chương trình nghệ thuật) Xuyên suốt lễ hội: - Triển lãm tranh thiếu nhi, trưng bày tiểu cảnh, mâm cỗ Trung Thu truyền thống - Trải nghiệm hướng dẫn làm đồ chơi Trung Thu truyền thống, làm bánh Trung Thu, mây tre đan, tò he, gốm, bưu thiếp… diễn ra trong các khung giờ: 8h30-11h00, 14h30-17h00, 19h00-21h00.

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